Charlie Cox fue Daredevil en la serie de tres temporadas que, entre otras cosas, abrió la posibilidad de una ficción de calidad alrededor de las series de superhéroes. El servicio de streaming también crearía las series de Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist para construir el universo de The defenders, emulando a título de show televisivo, lo que Marvel llevaba a la gran pantalla. A “la gran N” se le terminaron los derechos de explotación y La Casa de las Ideas, no iba a soltar a un personaje con tantos seguidores como los que tiene el hombre sin miedo. Tras varios rumores y especulaciones preguntándonos quién podría ser el nuevo justiciero de La cocina del infierno, Kevin Feige parece que tiene claro que Cox volvería a asumir el papel. Pero ¿por qué está tan seguro el mandamás de la compañía?

Feige, concedió una entrevista a Cinemablend y lejos de ser precavido, soló la gran noticia: “Si viéramos a Daredevil en cualquier proyecto futuro, Charlie Cox, sí, sería el actor que interpretaría a Daredevil”. El productor ejecutivo y responsable de la expansión y planificación del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) continuó alimentando el hype sobre el futuro incierto del superhéroe al lanzar tres preguntas y una pausa misteriosa; Dónde veremos eso, cómo veremos eso, cuándo veremos eso…eso está por verse todavía”.

Sabedor a la perfección de cómo funcionan los tiempos en la promoción, que Feige diga esto a tan solo 10 días del estreno de Spider-Man: No way home no es ninguna casualidad. Los rumores sobre la aparición de Charlie Cox como Matt Murdock (el nombre real de Daredevil) han rodeado los últimos meses a la producción. Supuestas fotos filtradas que se desmintieron, la aparición de otras filtraciones nuevas…todo parece alimentar ese pequeño cameo en el que supuestamente, el abogado ciego defendería al joven Peter Parker ante su detención, después de que Misterio revelase su identidad en la escena postcréditos de Spider-man: Far from home

Spider-Man No way home se estrenará en cines el próximo 16 de diciembre. Ese día sabremos por fin, quién aparece y quién no en el final de la trilogía dirigida Jon Watts.