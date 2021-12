En mitad de toda la vorágine de expectación que está levantando Spider-man: No way home, Sony Pictures ha aprovechado para mostrar el primer adelanto de Spider-Man: Across the Spider-Verse. La también esperada secuela de animación, protagonizada por Miles Morales en la que se aventurará junto a Spider-Gwen por los diferentes universos.

El nuevo vídeo continúa la escena final de la primera entrega, en la que un agujero interdimensional que se abría, permitiendo el encuentro con la mujer araña que tanto gusta a Miles Morales. Una elipsis después, podemos ver al protagonista viajando por el multiverso, mientras lucha contra Spider-Man 2099, la versión de Miguel O´Hara al que pone voz Oscar Isaac. El teaser nos revela a la vez, que Across the Spider-Verse no será una cinta única, sino que se dividirá en dos partes, a juzgar por el subtítulo que trae el vídeo publicado, especificando que esta será la “Part One” (Parte Uno).

Se trata de la segunda vez que podemos ver a O´Hara, ya que en la secuencia de los títulos de créditos de Spider-Man: Un nuevo universo, lo encontrábamos adquiriendo la última tecnología que le permitía viajar entre los diferentes mundos, hasta viajar al pasado y representar humorísticamente el conocido meme de los dos hombres araña señalándose.

El estudio también ha compartido varias imágenes del adelanto, que nos permiten observar con atención la calidad técnica que ofrece la producción. La primera parte está considerada la mejor película que se ha hecho del hombre araña en los cines, a la espera de las primeras impresiones que genere la tercera parte de Tom Holland. Spider-Man: Un nuevo universo se llevó el Oscar a Mejor cinta de animación, dando al personaje de Morales una relevancia esencial en el mundo interno arácnido. De momento, la única confirmada de esa cinta parece ser Stacy, a quien volverá a dar vida a través de su voz, Hailee Steinfeld, conocida por ser la compañera de aventuras de Clint Barton en la serie de Ojo de halcón.

Spider-Man: Across the Spider-Verse llegará a los cines el 7 de octubre del 2022. Aunque todos los fans se preguntan si habrá que esperar tanto para ver al nuevo hombre araña o en cambio, sí este hará su aparición en Spider-man No way home, junto a Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield.