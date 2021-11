La promoción de los grandes estrenos ha cambiado en los últimos años. Antes bastaba con un tráiler y varios carteles para promocionar una película, mientras que actualmente, las agencias de marketing y publicidad estrujan su creatividad, intentando arrastrar al máximo número de espectadores a las salas. Esto se debe, en gran parte, al cambio del paradigma en el consumo audiovisual, donde el público es reticente a ir al cine y cada vez más propenso a consumir el contenido vía streaming. Por el hype que existe alrededor de Spider-Man: No way home podríamos pensar que no es necesario ningún tipo de comunicación especial para sobrealimentar su estreno. Sin embargo, Sony y Disney han dado luz verde a una cuenta de TikTok del Daily Bugle, el periódico que dirige Jonah Jameson dentro del universo arácnido. La nueva red social, se suma a las otras que ya utilizaba la producción (Twitter, Instagram, Youtube y Facebook) para la comunicación del medio ficticio.

WANTED! Have you seen this criminal vigilante who's stalked our streets and assembled a web of lies to cover up his misdeeds? We must band together in defiance of this false hero. Peter Parker, we will find you and justice will be served. Head to https://t.co/lVYC5RENNl for more! pic.twitter.com/dD2buv9WbP

— The Daily Bugle (@thedailybugle) October 30, 2019