Marvel y Sony, a la espera de que conozcamos si definitivamente incluirán a Tobey Maguire y a Andrew Garfield en la tercera parte de Spider-man, parece que siguen trabajando conjuntamente para entremezclar sus universos, al menos en lo que al Spider-verse se refiere. Confirmados en el último tráiler los clásicos villanos de la cinta de Maguire y los dos oponentes de las dos películas de Garfield, ahora hemos podido saber, por el propio Michael Keaton que su villano El Buitre volverá, pero ¿en qué película?

Keaton ha estado ocupado los últimos meses con otro regreso mucho más nostálgico, su papel de Batman en The Flash, del que ha asegurado que los fans de Burton quedarán muy contentos. Algunos años antes, interpretó al villano El buitre en Spider-man: Homecoming y es que, parece que el veterano actor tiene cierta manga ancha para ir y volver entre sus personajes de Marvel y Dc como demuestra su última aparición en el show de Jimmy Kimmel, donde aseguró que tenía que filmar al día siguiente “algunas cosas” del personaje.

Podemos descartar Spider-man No way out, pues se estrena en menos de un mes en los cines de todo el mundo. Su aparición ya estaba confirmada en Morbius, pero quizás tenga algún que otro reshoot en marcha para finalizar del todo una cinta, que debía haberse estrenado hace más de un año.

El actor también le explicó a Kimmel los problemas que tiene a la hora de interpretar a este tipo de personajes debido a que no lee cómics: “Me presenté para interpretar a El buitre, que es un personaje realmente divertido (…) Y tienen que informarme. Lo veo en sus ojos. Están diciendo, ‘Entonces, ya sabes, cuando’…. (Explica detalles de la historia) Voy bien, cierto. Pienso y no tengo una maldita idea de lo que me están hablando”.

Cuando el presentador del late night intentó averiguar qué iba a rodar de nuevo con el personaje, Keaton se limitó a señalar, bromeando que eran “cosas de El Buitre”. Dentro de la especulación, Marvel tiene tantos proyectos abiertos que podría aparecer hasta en la serie de She-Hulk, la serie de la abogada verde Jennifer Walters.