Sony Pictures ha lanzado un nuevo póster de Spider-man: No way home, pero lo que de verdad esperan los fans es que llegue el día de mañana, cuando la compañía nipona y Marvel Studios muestren el segundo tráiler de esta esperada tercera parte. El cartel lo ha compartido la cuenta de la productora hace escasos minutos y rápidamente, está siendo criticado debido a que su acabado no parece del todo profesional:

Los protagonistas de la nueva imagen promocional vuelven a ser obviamente Spidey, los tentáculos del Doctor Octopus, el Duende Verde y el nuevo compañero de aventuras del protagonista, el Doctor Strange. Tom Holland también ha compartido el nuevo cartel desde sus redes sociales con el añadido de su comentario “El multiverso es real”. Sobre todo, lo que ha llamado la atención de los fans es lo raro que parece integrado el personaje del hechicero en la imagen, al lado del héroe. Independientemente del poco cuidado gráfico que está teniendo la producción, se espera bajo una gran expectación el tráiler que llegará mañana, desvaneciendo todos los rumores que señalaban que el estreno podría retrasarse.

¿Qué podemos esperar del nuevo adelanto? A prácticamente un mes del estreno de Spiderman: No way out, lo lógico sería esperar que Sony y Marvel revelasen si Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecen finalmente tras meses de rumores y teorías. Desgraciadamente, conociendo lo que le gusta mantener el misterio a Marvel, mañana tampoco veamos ni rastro de los otros dos Spider-man y si, un importante vistazo a todos los malos que aparecerán para eliminar al vecino y amigo de Nueva York: Doctor Octopus (Alfred Molina), El Duende Verde (Willem Dafoe), el Doctor Curtis Connors (Rhys Ifans), Elektro (Jamie Foxx) y Flint Marko, el hombre de arena (Thomas Haden).

También confirmaremos (o no) la presencia de Charlie Cox como Matt Murdock, aunque el actor ya repetido en varias ocasiones que no estará presente en esta entrega de Marvel. La palabra de los posibles participantes no vale de mucho, ya que por contrato no podrían revelar su aparición. El evento en el que se mostrará el adelanto comenzará a las 17 horas en Los Ángeles, es decir a las 8 horas aquí en España.