Elsa Pataky confiesa qué fue lo primero que le llamó la atención de Chris Hemsworth

El Hormiguero continúa con su semana de invitados internacionales después de las visitas de la cantante Emilia y del actor galés Luke Evans. Mientras las miradas están centradas en Pablo Motos y su equipo por tener el próximo miércoles a Melody en el plató, la última en visitarlo ha sido la actriz Elsa Pataky, que con esta entrevista ha entrado en el Club Platino de invitados del programa de Antena 3.

La madrileña ha acudido al programa para hablar de Matices, la serie de la que es protagonista y que se estrenará el próximo día cinco de junio en la plataforma de streaming SkyShowtime. En ella se cuenta la historia de un psiquiatra que realizará un curioso tratamiento a un grupo de pacientes, a los que llevará a un lugar completamente aislado. «Es muy Agatha Christie, que a mí me encanta y he leído todos sus libros. También tiene un tono, un poquito de terror y también un poquito de sentido del humor. Un poco de todo. Es muy psicológico, se exploran temas de salud mental bastante fuertes. Nos habla de los traumas de la infancia que llevamos todos con nosotros y que nos afectan a la hora de relacionarnos como adultos», ha dicho la actriz sobre este nuevo trabajo.

En este 2025, Elsa ha querido retomar con fuerza su carrera como actriz, después de años en los que ha estado centrada en su familia y apenas aceptaba trabajos que la obligasen a alejarse demasiados días de sus hijos. Ahora, por suerte puede venir a España más a menudo.

«Llevo aquí seis semanas. Es verdad que he pasado mucho tiempo dedicada a mi papel de madre, que lo he disfrutado muchísimo, pero ahora mis hijos son más mayores, más independientes, y ya no me echan tanto de menos. Así que se me ha abierto una nueva puerta, yo me quedo tranquila porque ellos están felices», ha comentado.

Sus hijos, fruto de su matrimonio junto a Chris Hemsworth, han estado bastante tiempo sin verla, algo que ahora, con 11 y 13 años, llevan con más facilidad. «Los eché de menos, la verdad, pero quieras o no, ver que ellos están bien, que están felices, hace que me sienta bien. Siempre acabó llevando a mi madre o a gente que es muy cercana a ellos, para que estén con ellos, y esta vez tuve la suerte de que Chris estaba con ellos, que es algo que siempre me deja mucho más tranquila», así ha explicado cómo vivió el rodaje de la serie Matices.

En el plano sentimental, Elsa Pataky y su marido forman una de las parejas más asentadas del panorama internacional, por lo que sus primeras citas fueron en Los Ángeles. Algo que el propio Chris explicó en una charla con Drew Barrymore.

El australiano dijo que se enamoró de Elsa es que llegase en moto a la primera cita. «Si soy sincera, cuando vivía en Los Ángeles, iba mucho en moto porque había mucho tráfico. Para ir a las audiciones y los castings iba en moto. Me encantan las motos, así que me compré una moto e iba en moto a todos lados», así lo ha recordado.

Tras esta confesión, Pablo Motos ha querido saber qué fue lo que le llamó la atención a su invitada de su marido cuando se conocieron. «Lo primero que me llamó la atención, y me sigue encantando de él, fue su voz cuando hablamos por teléfono, porque me llamó, y me llamó con una voz que dije ‘guau’», ha reconocido.

«Su voz impone, impone mucho, aunque cuando se enfada también impone mucho», ha dicho, aunque su primera conversación no fue muy bien: «No nos entendimos, porque él tenía un acento australiano increíble y yo tenía mi acento español».