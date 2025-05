Emilia Mernes ha vuelto a El Hormiguero, programa del que ya es una invitada habitual desde hace varias temporadas. La argentina ha vuelto a nuestro país con motivo de la gira que la llevará por ciudades como Madrid, Murcia, Chiclana, Valencia, Gran Canaria y Caldas de Reis, entre otras muchas. Antes de su concierto en la capital, la artista ha querido pasar por el programa de Pablo Motos, donde ha tenido un momento de tensión con el presentador por culpa de un comentario de una de las hormigas que no le ha gustado.

Además de hablar de sus conciertos, también hubo tiempo para promocionar la canción Blackout, en la que colabora con otras dos estrellas como Tini y Nicki Nicole, un tema que ya es un éxito en América y que promete ser uno de los que más suenen en los próximos meses en España. Precisamente, el videoclip de este tema ha sido lo que ha provocado un desencuentro entre el presentador y la novia de Duki, momento que ella ha tenido que pararle los pies por culpa de un elemento de su vestuario.

«Quiero poner otra vez el videoclip. ¿Ese gorro que parece un castillo hinchable? ¿Eso dónde lo venden?», le decía el conductor. Lejos de ser un disfraz, la argentina ha querido dejarle claro que se trataba de una prenda de bastante valor: «Es moda, querido. Es de Dsquared2, querido, ubícate. Es una marca increíble», así le ha explicado que pertenece a una marca que en estos momentos está muy de moda y es una de las más caras del mercado, lo que hace pensar que la artista haya utilizado su video para promocionarla y que no sea casualidad que salga.

La hormiga Trancas, demostrando que tienen una gran sintonía con la invitada, ha seguido con la broma: «Pensaba que se lo habías quitado a Goofy o alguien de Disneyland». Ante esa frase del muñeco de trapo, la artista le ha parado los pies a todos: «Usted, querido, cállese la boca, ubíquese (…) Es gorro de pasarela, es última tendencia».

Las bromas no han parado ahí, ya que el valenciano ha vuelto a la carga: «Siento que es tendencia porque te lo pones tú, ya si me lo pusiera yo… Me encerrarían en algún sitio hasta que se me pase».

Lo cierto es que, tal y como ha confesado Emilia Mernes, se trata de un complemento que utiliza siempre que puede. «Me encantan los gorros, soy muy gorrera, me parece un muy buen complemento. No tengo ni idea de cuántos tengo», ha reconocido en El Hormiguero.

Sobre su canción, que lleva por título Blackout (que en español quiere decir apagón), no han podido dejar de preguntarle si tiene algo que ver con el enorme apagón que sufrió España el pasado 28 de abril, y del que todavía se desconocen las causas. «No, de hecho, me pasó en un concierto que hay un momento en el show en el que tengo que quedarme en blackout, a oscuras completamente, y los técnicos se olvidaron de apagar las luces», ha dicho.

Ese error se hizo viral, ya que los vídeos de los asistentes pudieron captar el momento en el que Emilia Mernes mandaba un mensaje a su equipo para que apagasen las luces: «Se me oyó decir por el micro: ‘¡Blackout, la concha de la lora!’ y se hizo viral el momento».