Melody se venga de David Broncano tras las burlas: se confirma su visita a ‘El Hormiguero’

Melody sigue siendo la mujer más buscada del momento después de su paso por Eurovisión 2025. Cancelar su agenda de compromisos tras su paso por el festival le sigue costando las críticas de muchos, pero fueron las bromas y burlas que se hicieron en La Revuelta, programa que asegura que cerraron una entrevista con ella, las que peor le han sentado. Cuesta mucho entender que un programa de la propia RTVE -que recordemos es la que se presenta cada año a Eurovisión- se metiese con ella, por eso pidió en la rueda de prensa del pasado lunes que se disculparan con ella. Broncano y compañía, lejos de reconocer su error, han vuelto a la carga con más chistes y le han dejado claro que no tienen intención de disculparse, ya que no creen que hayan cometido ningún error. La cantante, como venganza, pasará por televisión, pero lo hará en El Hormiguero, su máximo competidor.

Pablo Motos sigue apuntándose tantos a su favor en su particular guerra con el programa de La 1. Después de recuperar el liderato de las noches y no soltarlo desde que comenzó el año 2025, el valenciano asesta un nuevo golpe en forma de invitada. Desde La Revuelta siguen defendiendo que tenían una entrevista pactada con la cantante el pasado 19 de mayo y que hasta unas horas antes no les confirmaron la cancelación. En cambio, el programa de Antena ha sabido esperar el momento perfecto para cerrar una visita que promete reunir a millones de espectadores ante la televisión.

El presentador valenciano lo anunciaba en la noche del martes en plena entrevista al actor Luke Evans, que se atrevió a cantar en directo Esa Diva. Tras eso, Motos ha confirmado que la sevillana estará el próximo miércoles cuatro de mayo en el plató de las hormigas más famosas de la televisión.

De esta manera parece que se desactiva el rumor que corría en las últimas horas, que decía que podría estar negociando con ¡De Viernes! una entrevista en exclusiva tras su rueda de prensa. En el programa Espejo Público se atrevieron a decir que la cantidad que estaría pidiendo la cantante sería de 150.000 euros, un caché que es cinco veces más que lo que pediría por uno de sus conciertos.

En cambio, en El Hormiguero no cobrará nada, ya que el espacio de Pablo Motos nunca ha pagado a sus invitados. «Hablaremos de Eurovisión y de todo», ha prometido el presentador, aunque seguro que dedicará buena parte de la charla a promocionar El apagón, la nueva canción de la artista con la que espera seguir relanzando su carrera tras la buena acogida de Esa Diva entre el público español.

Casi al mismo tiempo que El Hormiguero anunciaba este bombazo, David Broncano respondía, un día tarde, a la cantante a lo que había dicho en una multitudinaria rueda de prensa. «Ha dicho como que nos exigía disculpas para venir al programa. Respuesta rápida: Melody, no nos vamos a disculpar en ningún momento, porque yo creo que la hemos respetado un montón», decía muy serio el humorista, que dejaba abierta, eso sí, la puerta abierta a que volviese al programa.