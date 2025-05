No es ningún secreto que una de las artistas que más está dando de qué hablar en nuestro país, inevitablemente, es Melody. Tras participar en la Gran Final de Eurovisión 2025 con Esa Diva, donde cosechó un impactante puesto 24 tras no cosechar un gran apoyo por parte del jurado y del público, la sevillana ha regresado con fuerza. Tanto es así que el pasado lunes 26 de mayo fue protagonista de una rueda de prensa en la que habló de su experiencia en el certamen celebrado en Basilea, en Suiza, así como del trabajo realizado meses antes, desde que ganó Benidorm Fest 2025 hasta su actuación en el estadio St. Jakobshalle. De esta manera, tuvo la oportunidad de mostrarse completamente honesta sobre esta experiencia profesional, pero también se sinceró sobre lo que había ocurrido los días posteriores a su regreso de Suiza: «Como hablar es gratis…», comentó la artista natural de Dos Hermanas (Sevilla).

Pero no todo queda ahí, ya que muchos programas de televisión, como no podía ser de otra manera, han analizado todos los titulares que ha dejado esta esperadísima rueda de prensa de Melody. Un claro ejemplo lo encontramos en Espejo público, espacio conducido por Susanna Griso en Antena 3. Todo su equipo dio el paso de analizar todas las declaraciones que hizo la representante de España en Eurovisión 2025 frente a los compañeros de prensa. No solamente atizó a David Broncano y La Revuelta por sus comentarios fuera de lugar tras no acudir como invitada tras participar en el certamen, sino también dejó algún que otro recado a RTVE. Gema López, colaboradora de Espejo público, no dudó en mostrarse contundente a la hora de dar una información sobre la sevillana: «La palabra que más repitió en su intervención fue ‘artista’, pero no se mencionaron las negociaciones que habría mantenido con otros medios durante este tiempo».

Recientemente, a través de redes sociales, se ha dado a conocer una información impactante que tiene estrecha vinculación con Melody. Y es que parece que no todo va a quedar en una rueda de prensa, puesto que, según han podido adelantar nuestros compañeros de PocoPasaTV, la representante de España en Eurovisión 2025 estaría negociando una entrevista en De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta en Telecinco.

Lejos de que todo quede ahí, Miquel Valls ha querido dar un paso más allá ante esta información. ¿De qué manera? Dando a conocer el dineral que estaría pidiendo la cantante para su entrevista en el programa que se emite cada viernes en Telecinco. El copresentador de Espejo Público aseguró que Melody cumplió con su obligación contractual de dar sus primeras declaraciones en RTVE.

En este caso, una rueda de prensa en la que la sevillana habría aprovechado para dar pie a posibles nuevas entrevistas y, presuntamente, podría tratarse de De Viernes. Por si fuera poco, Miquel Valls se animó a dar una cifra que podría llegar a cobrar la cantante por su intervención en el mencionado programa.

Estaríamos hablando de nada más y nada menos que 150.000 euros. Después de dar a conocer este dineral, la colaboradora de Lorena Vázquez no solamente corroboró la información de su compañera, sino que dio un dato más. Y es que las negociaciones no estarían siendo gestionadas por la propia Melody, sino por alguien muy cercana a ella.

Al parecer, se trataría de una persona que supuestamente ya habría planeado esta estrategia incluso antes de que la sevillana participase en la Gran Final de festival el sábado 17 de mayo: «Tenían claro que querían monetizar su paso por Eurovisión». Solamente el tiempo dirá si, finalmente, este viernes veremos a Melody siendo entrevistada por Bea Archidona, Santi Acosta y el resto de colaboradores.