El Hormiguero continúa con su semana de visitas internacionales después de la charla con Emilia Mernes, siendo este miércoles el turno para Luke Evans. Se trata de un actor que no es la primera vez que acude al programa de Pablo Motos, ya que en el pasado ha acudido al plató para hablar de varias de las películas en las que ha trabajado, como son El hobbit o Los tres mosqueteros, dos de sus trabajos más conocidos. Pero esta vez no acudía por un proyecto en la gran pantalla, puesto que está presentado su autobiografía, titulada El chico de los valles de Gales, en la que explica cómo pasó de ser un niño de Gales a convertirse en una estrella internacional.

Lo más sorprendente, al comenzar la entrevista, fue comprobar que el intérprete ya comienza a dominar nuestro idioma, algo de lo que es culpable Fran, su pareja desde el año 2021. Ambos viven en el madrileño barrio de Malasaña, por lo que el actor cada vez está más integrado en nuestro país, nuestras costumbres y hasta han creado una marca de ropa. Su vida actual, como un madrileño más, es muy diferente a la infancia que tuvo. «Tuve una infancia bastante peculiar porque crecí en una familia de testigos de Jehová y nunca me esperé tener este tipo de vida. Y pensé que, a lo mejor, podía servir de inspiración a otros jóvenes que igual están pasando por dificultades, descubriendo quiénes son y sin saber lo que quieren hacer con sus vidas», ha explicado sobre lo que narra en su libro.

Aunque ahora es una persona a la que le encantan las fiestas y reunirse con amigos, visitar bares y llevar una vida como un vecino más de la capital, antes era muy distinto: «No podíamos celebrar nada. Ni cumpleaños ni Navidad… Nada. Cuando no conoces otra cosa, tampoco lo echas de menos. Pero, según te vas haciendo mayor, ves que hay otras personas que celebran esas fechas y tú, nada. Ahora sí lo hago. Mis cumpleaños los celebro a lo grande, con mucha fiesta. El primero no lo celebre hasta que tuve 18 años».

Siendo muy joven, descubrió que era homosexual, algo que en el mundo que vivía su familia no estaba aceptado, por lo que tuvo que guardar su ‘secreto’ durante mucho tiempo. «Fue una experiencia de mucha soledad. Pero, incluso cuando tenía once años, sabía que el mundo era más grande de lo que yo conocía, que había un mundo más allá en el que personas como yo conectarían», ha explicado.

Su gran liberación llegó cuando se tuvo que separar, con dolor, de su familia, para mudarse a Londres para seguir estudiando. «Allí me encontré con gente como yo. Fui a la universidad. Había bailarines, cantantes, actores… Yo estaba maravillado», así ha explicado el gran cambio de su vida.

Luke Evans ha dejado clara la opinión que tiene sobre la religión que procesan sus progenitores: «Puede ser maravillosa en ciertos aspectos, pero tienen que ser decisiones propias e informadas. No puedes obligar a nadie a asumir una religión».

Aunque no ha sido fácil, el actor ha explicado a los espectadores de El Hormiguero que ha conseguido tener una buena relación con su familia, pese a sus enormes diferencias. «Ellos tienen su religión y son muy felices, y yo me alegro mucho por ellos, pero yo tengo mi vida y ellos la entienden. Nos respetamos», ha contado muy emocionado ante las cámaras.

Luke Evans, un fan más de Melody

Como ya hemos explicado, el actor está completamente integrado en España y él también ha caído en las redes de la representante de España en Eurovisión 2025. Ante las cámaras del programa se ha atrevido a cantar Esa Diva con la ayuda de Motos a la guitarra, llegando incluso a imitar el famoso ventilador, aunque en su caso es más complicado, ya que tiene mucho menos pelo que la sevillana.

El momento ha sido aprovechado por el presentador para anunciar que la cantante estará el próximo miércoles cuatro de junio como invitada de El Hormiguero, una entrevista que se espera que rompa audiencias. Se trata de un duro golpe -otro más- para La Revuelta, programa al que no acudió y al que hará la competencia desde otra cadena en su mismo horario.

Se trata de un golpe en la mesa de la artista, que después de dejar claro que no estaba contenta con las mofas que hicieron sobre su estado tras Eurovisión y pedir disculpas al programa de La 1, ha decidido darles donde más duele. Por si no fuera suficiente, Broncano ha asegurado que no piensa pedir disculpas por las bromas que se hicieron sobre ella.