Los creadores de ‘Cobra Kai’ siguen obsesionados con los 80: quieren una película de ‘El coche fantástico’

Tras revitalizar la franquicia de Karate Kid con el spin-off de Cobra Kai, los creadores Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Heald ya tienen como objetivo la resurrección de otro tótem de los 80: crear una película de la serie El coche fantástico. Con ello y según varios informes, los tres showrunner mantienen conversaciones iniciales con Universal Pictures para llevar por primera vez a la gran pantalla, la creación original de Glen A. Larson. Pero ¿puede actualizarse a nuestros tiempos un relato tan desfasado en la actualidad? Desde luego, nuestra relación actual con los medios de transporte y la relevancia de la inteligencia artificial pueden ser un punto de partida interesante para ver a KITT en las salas.

Conforme llega la información desde diferentes medios estadounidenses, el trío produciría y escribiría la película de El coche fantástico, con Hurwitz y Schlossberg asumiendo las labores de dirección. En el proyecto, también se habla de la presencia del director especialista en cine de acción, David Leitch (Bullet train), quien recientemente ya nos regaló El especialista, otra adaptación de una serie televisa de culto de los 80. Tras triunfar y finalizar Cobra Kai con su sexta temporada y lograr que Sony Pictures produjera un nuevo filme con Ralph Macchio y Jackie Chan. Por el camino, los tres creativos tienen entre manos otros dos proyectos del pasado. El primero de ellos es un spin-off de la genial Todo en un día y después, tienen pendiente realizar una nueva versión de Dos colgados muy fumados.

La película de ‘El coche fantástico’

El responsable de Battlestar Galactica nos brindó en 1982, la llegada de Michael Long (David Hasselhoff), un oficial de policía que es reclutado por FLAG (una organización para la lucha contra el crimen) tras recibir un disparo en el rostro y ser dado por muerto. Su cara es reconstruida con cirugía plástica, ofreciéndole la nueva identidad de Michael Knight y teniendo como compañero de equipo a KITT (Knight Industries Two Thousand), un Pontiac lleno de dispositivos para combatir el crimen que en la versión original contó con la voz de William Daniels.

Así, recorriendo las carreteras de Estados Unidos, El coche fantástico contó con cuatro temporadas y unos 90 episodios, finalizando su emisión en 1986. En 1991, la Universal filmó un telefilme ambientado en el futuro e igualmente protagonizada por Hasselhoff y en 2008, se desarrolló un reboot que sólo contó con una temporada, seguida de su cancelación tras toda una serie de críticas devastadoras.

La fiebre de las secuelas tardías

No es la primera vez que se intenta revivir un producto de los 80 liderado por Hasselhoff. En 2017, Seth Gordon filmó Baywatch: Los vigilantes de la playa. La prensa especializada no la apoyó demasiado, pero la presencia de los creadores de Cobra Kai con el desarrollo del futuro título de El coche fantástico es ciertamente esperanzador. Sobre todo en una Hollywood que depende más que nunca de las historias de su pasado.

Se desconoce quién podría sustituir a Hasslhoff en el papel y si la cinta terminará proyectándose en cines o será una película directa al streaming.