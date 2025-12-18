Con Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro: ya hay fecha para ver la película más esperada de los Oscar en HBO

Si estás esperando a ver la película Una batalla tras otra, te vamos a dar una buena noticia: por fin se va a estrenar en la plataforma de streaming HBO Max. Una cinta de Warner Bros dirigida por Paul Thomas Anderson (Pozos de ambición, El hilo invisible) y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro que se estrenó en nuestras salas de cines el pasado 26 de septiembre con gran éxito de taquilla y es una de las favoritas para los premios Óscar de este año. A partir del próximo 19 de diciembre Una batalla tras otra se podrá ver en HBO Max esta versión actualizada y libre de la novela Vinelad de Thomas Pynchon de 1990 que se centra en los movimientos radicales de los años 70. El protagonista es un ex revolucionario, que tras unos años alejado de la lucha, se ve obligado a volver a la acción para enfrentarse a sus viejos enemigos y salvar la vida de su hija.

La película Una batalla tras otra no solo ha contado con el aplauso de los espectadores sino que también ha recibido muy buenas críticas. Esta cinta ya cuenta con 9 nominaciones a los Premios Globo 2026 y ya ha obtenido premios como el de Mejor película del Círculo de Críticos de Nueva York, el de Mejor película del National Board of Review (Asociación de Críticos Norteamericanos) o Mejor película en los Gotham Independent Film Awards 2025. Esta película es una de las favoritas para los Óscar y es una buena opción para los que disfrutan con las cintas de acción y aventuras.

La cinta Una batalla tras otra tendrá que competir para los premios Óscar con otras como Un simple accidente de Jafar Panahi, Valor sentimental de Joachim Trier, Hamnet de Chloé Zhao, Caza de brujas de Luca Guadagnino o Los pecadores de Ryan Coogler, entre otras.

¿De qué trata la película Una batalla tras otra?

Esta película cuenta la historia de un grupo de guerrilleros revolucionarios que se dedican a luchar contra el sistema y que está encabezado por Ghetto Pat Calhoun, papel que interpreta el actor DiCaprio y Perfidia Beverly Hills, a la que da vida la actriz Teyana Taylor. Una de sus actuaciones no sale bien y el grupo se ganan la enemistad del coronel Steve Lockjaw (Sean Penn). Este hombre obsesionado con Patt dedicará años a buscar a los miembros del grupo y especialmente a esrw y la hija de este con Perfidia.

Diez años más tarde la vida de Patt ha cambiado y ahora es Bob Ferguson, un tranquilo que vive tranquilo con su hija en un lugar alejado de todo. Aunque se encuentran en un lugar casi imposible de encontrar, Patt es un hombre bastante paranoico que siempre tiene miedo de que puedan ser descubiertos en algún momento y que su pasado se vuelva en su contra.

Todo cambia para este padre y si hija cuando el despiadado agente federal Brock Vond reaparece tras más de una década de silencio y está dispuesto poner su vida patas arriba. Un día su hija Willa desaparece en extrañas circunstancias durante una fiesta en el colegio y Bob decide retomar su pasado como rebelde para buscarla. Para lograrlo contará con la ayuda de su amigo Sensei, papel interpretado por Benicio del Toro, convirtiendo la película en una odisea que mezcla persecuciones frenéticas y el rastro de una traición familiar imperdonable. Al final, tanto él como su hija tienen que enfrentarse a las decisiones políticas y personales que tomó en su juventud, allá por los locos años 60.

El reparto de esta película de acción y aventuras

Los protagonistas de Una batalla tras otra, como ya hemos comentado, son los actores Leonardo DiCaprio que da vida a «Ghetto» Pat Calhoun/Bob Ferguson y Benicio del Toro que interpreta el de Sergio St. Carlos. También tienen un papel de peso los actores Sean Penn (Mystic River) como Coronel Steven J. Lockjaw, Teyana Taylor (El rey de Zamunda) como Perfidia Beverly Hills, Regina Hall (Scary Movie) como Deandra, Wood Harris (Ant-Man) como Laredo, Alana Haim (Licorice Pizza) como Mae West o Chase Infiniti (Presunto inocente) como Willa Fergusony Charlene Calhoun.

También en el reparto están los actores Jim Downey como Sandy Irvine, John Hoogenakker como Tim Smithm Eric Schweig como Avanti, Paul Grimstad como Howard Sommerville/»Billy Goat»/»Gringo Coyote»,Starletta DuPois como la abuela Jennie, April Grace como Hermana Rochelle, Dijon Duenas como Talleyrand, Shayna McHayle como Junglepussy, D. W. Moffett como Bill Desmond, Kevin Tighe como Roy More y Jena Malone, entre otros.

La película ofrece dos horas y 41 minutos de acción, drama y suspense y cuenta con unas persecuciones brutales que obligan al espectador a no moverse del sillón. Una batalla tras otra es una buena opción para los que disfrutan con el buen cine y quieren ver al tándem formado por los actores Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro dándolo todo.