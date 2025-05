La crítica sentencia a la nueva película de ‘Karate Kid’: «La trama es simplemente horrible»

Era uno de los títulos más esperados de la temporada, pero desgraciadamente a la nueva película de la saga Karate Kid podría no salvarle ni su propio fandom. Y eso que como buena recuela, Karate Kid: Legends tenía todos los ingredientes para funcionar bien ante la crítica y la taquilla. La vuelta de Jackie Chan, la presencia de Ralph Macchio tras brillar en la serie spin-off de Netflix, un nuevo discípulo…finalmente el trabajo dirigido por Jonathan Entwistle no ha cuajado entre la prensa especializada y no son pocos los que afirman que en sí misma, la cinta es un absoluto desastre.

Debemos señalar que la franquicia no ha sido nunca el adalid del buen hacer cinematográfico. La entrega original filmada en 1984 fue un fenómeno taquillero y un título a destacar en toda una serie de producciones originales que respiraban la esencia de su época. Una historia funcional que gustó y que lanzó al estrellato a un joven Macchio que por otra parte, ya se había puesto a las órdenes de Francis Ford Coppola en Rebeldes (1983). Pero fuera del endiosamiento intrínseco de los 80, el largometraje dirigido por John G. Avildsen-responsable también de Rocky (1976)-no posee la grandeza fílmica de otras obras de su tiempo, como Blade Runner (1982) o La Cosa (1982). Porque aunque Pat Morita terminó obteniendo una nominación al Oscar a mejor actor de reparto, las sucesivas secuelas fueron vapuleadas por la crítica, incluyendo por supuesto ese intento de reboot/continuación con El nuevo Karate Kid (1994) protagonizado en su momento por Hilary Swank.

Ahora, si hemos podido tener otra nueva película de Karate Kid ha sido única y exclusivamente debido al reclamo derivado de la ficción seriada de Netflix, pues la última actualización protagonizada en 2010 por Jaden Smith tampoco resultó convincente como para crear toda colección de futura de filmes. Desgraciadamente y vista la recepción en su estreno en Estados Unidos, este tercer intento de resurrección no tiene pinta de augurar más entregas. Al menos no próximamente.

La nueva película de ‘Karate Kid’

La sinopsis oficial de la nueva película de Karate Kid replica completamente la fórmula del material original: «Tras una tragedia familiar, el prodigio del kung fu, Li Fong, se ve obligado a abandonar su hogar en Pekín y trasladarse a Nueva York con su madre. Li se esfuerza por dejar atrás su pasado mientras intenta encajar con sus nuevos compañeros de clase y, aunque no quiere pelear, los problemas parecen encontrarle en todas partes. Cuando un nuevo amigo necesita su ayuda, Li se presenta a una competición de Kárate, pero sus habilidades no son suficientes. Su profesor de kung fu, el Sr.Han le pide ayuda al Karate kid original, Daniel LaRusso, y Li aprende una nueva forma de luchar, fusionando sus dos estilos en uno solo para el enfrentamiento definitivo de artes marciales».

Como ejemplo de la mala acogida que está teniendo Karate Kid: Legends, sus números en el portal de Rotten Tomatoes son francamente esclarecedores. El trabajo protagonizado por el desconocido Ben Wang mantiene un 57% de críticas positivas. Unos datos tremendamente pobres, sobre todo teniendo en cuenta que la anterior película mantiene por ejemplo, un actual 67% de reseñas buenas en la mencionada web. Pero, ¿qué es lo que menos ha gustado de ella?

Comenzando por algunas de las demoledoras opiniones sobre el desempeño del título, Johnny Oleksinski de New York Post asegura que «las leyendas son decepcionantes» y que lo único que merece la pena es la participación de Wang, mientras que Nate Adams de The Only Critic la define como «una patada de gruya en la cara». En Aisle seat, Mike McGranaghan es todavía más contundente:

«Karate Kid: Legends es el peor tipo de reinicio. Tiene una lista de cosas que sabe que el público espera de la franquicia, y las descarta de forma robótica, sin corazón ni alma». Por último, Frank Scheck de THR termina sentenciándola asegurando que la trama es «simplemente horrible».

¿Cuándo se estrena en España?

Aparte de Macchio, Chan y Wang, el reparto de la nueva película de Karate Kid se completa con la participación de Joshua Jackson, Sadie Stanley, Ming-Na Wen, Wyatt Oleff y Aramis Knight.

Karate Kid: Legends se estrenó en Estados Unidos el pasado 30 de mayo. En España para poder verla, tendremos que esperar hasta el próximo 8 de agosto. su repercusión en la taquilla mundial determinará si Sony Pictures decide seguir expandiendo este universo o si por el contrario, esto es un nocaut definitivo para la franquicia.