Cobra Kai es la serie que continúa la historia, 35 años después, de los acontecimientos de la película Karate Kid. Sin embargo, tiene un profundo matiz de perspectiva, ya que ahora el antagónico personaje Johnny Lawrence (William Zabka) es igual (o más) de protagonista que Daniel Larusso (Ralph Macchio). Esta idea tan interesante, surgió en realidad de la sitcom Cómo conocí a vuestra madre, en la que Barney Stinson aseguraba que Lawrence era el auténtico héroe de la película de los 80. La serie ha revitalizado por completo la franquicia, ya que realmente todas las posteriores secuelas fueron perdiendo calidad gradualmente y ni tan siquiera el reboot protagonizado por Jaden Smith, consiguió igualar a la primera entrega. Sin embargo, Macchio cree que la serie ha mejorado incluso a entregas que a él particularmente no le gustan, como es la tercera parte.

“No era un fanático de cómo salió Karate Kid 3”, contaba Macchio a The Hollywood Reporter. El actor recordaba en la entrevista cómo se sintió mientras grababa la entrega de 1989: “Sentí que la historia sólo se repetía y no era un avance del personaje para el final de LaRusso. En cuanto a la producción, se escribía de na manera y luego se cambiaba a otra. No fue un viaje fácil. Al final, hubo partes del personaje que no acepté tan bien como lo hice con el original y la primera secuela. No la coloco en la parte superior del currículum”.

No obstante, para el intérprete la cuarta temporada de Cobra Kai ha logrado aprovechar ese material de la tercera parte al que no se le había dado una vuelta extra de ingenio: “Sin embargo, nutre a Cobra Kai en el futuro, claramente con la cuarta temporada. Nos da mucha historia (…). Los creadores encuentran formas de tomar esa historia y dejarla evolucionar, encontrando historias con trasfondo para esos personajes (como Terry Silver) que podrían haber sido poco trabajados en el pasado”.

Finalmente, Macchio se refirió a la evolución de Daniel y la nueva perspectiva de adulto que conlleva recuperar al personaje tantos años después. “Desde la perspectiva de Daniel como adulto, ahora estamos agregando otras cosas en juego y elementos sobre sus propios hijos y estudiantes. Es notable que lo que yo consideré como una deficiencia en la franquicia original, ahora está dando frutos 36 años después”, sentenciaba el eterno discípulo de Miyagi.