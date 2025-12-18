Russell Crowe está cansado de la hipocresía de Hollywood: «Deja un cheque en el lugar correcto y cállate»

Dentro de la complacencia generalizada inherente a la industria audiovisual, existen voces autorizadas a las que no les preocupa demasiado ser polémicas o como bien se dice en estos tiempos, políticamente incorrectas. Ahí está la controvertida opinión peyorativa de Tarantino sobre Paul Dano o las afiladas reseñas del guionista y director Paul Schrader contra las películas de otros colegas de profesión como Clint Eastwood o Martin Scorsese. Pero ahora, el que se ha sumado a esta tendencia explosiva no es otro que Russell Crowe, quien tiene una visión realmente negativa del posicionamiento en causas sociales y políticas de algunos compañeros de Hollywood.

No es la primera vez en la que el neozelandés habla sin pelos en la lengua. Hace varias semanas señaló que las quejas de Meryl Streep por el edadismo femenino eran una «tontería» y todavía más recientemente, apuntó de lleno hacia Gladiator 2 por destruir el legado que hizo única a la primera parte. El ganador del Oscar ya no tiene aquella férrea presencia en la primera línea actoral, cuyo esfuerzo y talento le llevaron a trabajar junto a cineastas de la talla de Michael Mann, Ridley Scott, Ron Howard o Peter Weir a principios de los 2000. No obstante, sigue siendo un reclamo mainstream para el negocio. Como bien demuestra su encarnación de Hermann Göring en Núremberg. Incluso, a pesar de fracasos como Poker Face o Kraven the Hunter, Crowe todavía mantiene un estatus de estrella que lo llevará a compartir pantalla con Henry Cavill en el reboot de Los inmotales, programado para el 2027.

El caso es que las nuevas críticas de Russell Crowe se dirigen directamente a todos aquellos colegas de Hollywood que se jactan en público de defender diversas causas sociales, atribuyéndose a ellos mismos esas luchas. Cuando en realidad, dicho apoyo debería mostrarse a su entender de una forma discreta y sobre todo, menos interesada en el recibimiento del aplauso fácil.

Russell Crowe es muy duro con Hollywood

La opinión de Crowe choca directamente contra todo ese activismo que sale a relucir en las múltiples galas y ceremonias que celebra la industria en esta época del año. Un posicionamiento ideológico y social que se ha vuelto todavía más viral con el auge de las redes sociales.

Pero el actor, se ha mostrado bastante agotado de esta tendencia que es ya casi un clásico en cualquier evento que implique a sus compañeros de disciplina:

«Estoy harto de que los famosos usen su fama para promover una causa. Deja un cheque en el lugar correcto y cállate», sentenciaba el intérprete.

‘Núremberg’ está disponible en cines

Aunque la crítica la ha recibido con cierto escepticismo, el público ha comprado con creces la adaptación del libro de Jack El-Hai dirigido por James Vanderbilt. Título que en nuestro país ya ha recaudado casi 1 millón y medio de euros, reuniendo a más de 190.000 espectadores en las salas.

La prensa valora sobre todo la interpretación de un Russell Crowe que sostiene prácticamente él solo toda la cinta. Aparte de su futura presencia en Los inmortales, al actor de Master and Commander podremos verlo en 2026 en The Billion Dollar Spy, un drama sobre espionaje contextualizado en la Guerra Fría y en The Weight, un drama de aventuras ubicado en la Gran Depresión.