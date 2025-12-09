Es de los mejores remakes la historia: Christian Bale vs. Russell Crowe en una cinta del oeste inolvidable

A pesar del adagio popular y la condición intrínsecamente peyorativa del concepto de remake, el séptimo arte nos ha demostrado en multitud de ocasiones cómo algunas versiones actualizadas pueden llegar a ser mejores que los filmes primigenios a los que quieren emular. Ahí está la épica Ben-Hur de 1959 o la divertidísima Con faldas y a lo loco de Billy Wilder. Nuestra recomendación de hoy va en esta senda, con una revisión protagonizada por Christian Bale de un título del oeste que no posee un justo reconocimiento dentro del género. Nos referimos a la frenética y épica, El tren de las 3: 10.

Estrenada medio siglo después de la cinta original, la adaptación del cuento El de las 3:10 a Yuma escrito por Elmore Leonard supuso un soplo de aire fresco a un género que todavía de vez en cuando, nos sorprende con estrenos potentes que se sienten a día de hoy completamente fuera de tiempo. Como todo cinéfilo sabe, la edad dorada del western terminó hace muchos años y ahora, sólo nos quedan reminiscencias a la altura de este acercamiento dirigido por James Mangold. Cineasta que reunió a Christian Bale y a Russell Crowe en la versión de los personajes del oeste que en 1957, encarnaron los legendarios Flenn Ford y Van Heflin. Mangold ya había destacado como realizador en los 90, gracias a productos tan sólidos como su ópera prima, Heavy y otros thrillers dramáticos del prestigio mediático de Copland e Inocencia interrumpida. Sin embargo, fue El tren de las 3:10 la película valedora de su estatus de «director de estudio».

Condición que le fue abriendo puertas, gracias a la artesanía y sencillez de una planificación y mirada que nunca quería ser la protagonista de los relatos. Y por supuesto, esto es algo que brilla con luz propia en cada una de las secuencias de este emocionante y actualizado western.

Christian Bale y Crowe en un enfrentamiento del oeste

La sinopsis oficial de El tren de las 3:10 nos pone en la piel de Dan Evans (Bale), un ranchero en horas bajas que está al borde de la ruina y que vive precariamente con su familia. Por ello cuando se presenta la oportunidad, decide colaborar en el traslado del peligroso forajido Ben Wade (Crowe) hasta la estación de un pueblo desde donde saldrá el tren de las 3:10 en dirección a la cárcel de Yuma.

Aparte del gran desempeño de Christian Bale y Russell Crowe, essta película del oeste tuvo la participación de otras caras conocidas como Peter Fonda, Logan Lerman, Gretchen Mol, Ben Foster, Kevin Durand y Alan Tudyk.

¿Dónde está disponible?

Nominada a dos Oscar (mejor banda sonora y sonido), El tren de las 3:10 está disponible en los catálogos de Movistar Plus, Prime Video, Filmin y FlixOlé. Aunque también es posible verla gratis con anuncios en PlutoTV y Tivify.

Una historia inferior a las dos horas en la que el carisma de sus protagonistas y su intensidad interpretativa, funcionan con ambición y con la pretensión de ser un producto que fascinará tanto a los acólitos del cine del oeste como a los no iniciados en el género.