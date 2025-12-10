La opinión de Russell Crowe sobre ‘Gladiator 2’ es clara: «No tiene sentido para mí»

La tendencia de las secuelas tardías está siendo una de las pocas alegrías comerciales de un Hollywood que intenta sobreponerse a los actuales cambios de paradigma en el consumo audiovisual. Pero el secreto del éxito de esta particular moda cinematográfica no pasa por la simple ejecución de una continuación al uso. El seguimiento/reboot debe respetar la esencia de la original y dar paso a toda una nueva generación de espectadores. Top Gun: Maverick marcó el camino y casos como Bitelchús Bitelchús, entendieron a la perfección el camino del éxito comercial y crítico. Desgraciadamente, en todos los fenómenos existen excepciones que terminan decepcionando tanto a los acólitos de ciertas producciones, como al nuevo público. Algo sobre lo que ha reflexionado hace algunos días Russell Crowe, al ser preguntado por Gladiator 2.

El intérprete de origen neozelandés se encuentra en plena promoción de Núremberg, el drama judicial en el que encarna a Hermann Göring, la mano derecha de Hitler. Papel por el que ha sido aplaudido y que en líneas generales, está fascinando al público. Como estrella, el ganador del premio de la Academia mantiene una actual filmografía un tanto irregular. Combinando fracasos sonoros de la talla de Poker Face y Kraven the Hunter, con proyectos repletos de expectación. Ahí está su presencia en el futuro reboot de Los inmortales, compartiendo pantalla con Henry Cavill. Pero ahora, habiendo pasado un tiempo prudencial desde el estreno del regreso del péplum fílmico dirigido por Ridley Scott, Russell Crowe se ha quedado bien a gusto expresando por qué para él, Gladiator 2 no funciona como secuela.

Russell Crowe critica ‘Gladiator 2’

Por razones puramente narrativas, Russell Crowe no puede aparecer en Gladiator 2. Recordemos que su personaje, Máximo Décimo Meridio completa su venganza contra el emperador Cómodo quedando no obstante, herido de muerte. Por eso, la segunda parte se focalizó en Lucio, el hijo pequeño de Lucilla convertido ya en un hombre e interpretado por Paul Mescal.

Gladiator 2 intenta replicar la historia de venganza, llevando de nuevo al protagonista a la arena de combate y creando a unos antagonistas que de una forma un tanto simplista, intentan replicar el anterior trabajo de Joaquin Phoenix como villano. Pero para el actor de Una mente maravillosa, el problema real del guion reside en una decisión que va en contra de lo planteado en la obra primigenia.

«Creo que la reciente secuela, que no hace falta nombrar, es un ejemplo desafortunado de que incluso las personas que trabajan en esa sala de máquinas no entienden realmente qué hizo especial a la primera», le contaba el actor a Triple J.

Para Russell Crowe, Gladiator 2 merma la integridad y sentido de su personaje: «¿Estas diciendo que mientras estaba casado se acostaba con otra mujer? Es una locura».

¿Habrá ‘Gladiator 3’?

A pesar del recibimiento mixto del público, Gladiator logró reunir una taquilla de 462 millones de dólares y Ridley Scott confirmó el pasado mes de agosto que se encontraba desarrollando el proyecto de Gladiator 3, el cual volverá a contar con Lucio como protagonista.