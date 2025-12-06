Quién es Russell Crowe en ‘Nuremberg’: la película basada en hechos reales sobre la mano derecha de Hitler

El pasado 28 de noviembre se estrenó en nuestros cines una de las películas más esperadas del año: Nuremberg. Una cinta histórica que ha acabado con el triunfo indiscutible en taquilla de la película Zootrópolis 2 en las salas de cine ya que, según DeAPlaneta, ya ha conseguido convertirse en la número 1 y ha logrado rozar los 100.000 espectadores en solo cinco días. La película Núremberg se basa en el libro El nazi y el psiquiatra de Jack El-Hai y ha sido dirigida por James Vanderbilt, al que conocemos por ser el guionista de obras como Zodiac, The Amazing Spider-Man o Scream. Este director dedicó varios años a descifrar los diarios personales y objetos oficiales que el psiquiatra estadounidense Douglas Kelley logró llevarse después de los juicios de altos mandos de los nazis que tuvieron lugar en Nuremberg, a pesar de que no lo permitía el ejército estadounidense. Entre sus protagonistas destaca el conocido actor Russell Crowe que da vida a Hermann Göring, la mano derecha de Hitler, y que nos ha sorprendido a todos con este nuevo papel.

El actor australiano Russell Crowe ha interpretado últimamente papeles tan diferentes como los de las cintas El exorcista del Papa o en Poker Face. En esta nueva cinta, Nuremberg, Crowe está casi irreconocible físicamente ya que en el momento en el que se rodó esta película pesaba 127 kilos, pero cualquiera que vea los primeros minutos de esta cinta se da cuenta de que este actor, al que conocemos todos por Gladiator, va a lograr con esta nueva cinta una de las mejores interpretaciones de su carrera cinematográfica.

¿Quién fue Hermann Göring, el personaje que interpreta Rusell Crowe?

Hermann Göring fue un político, militar y aviador alemán, al que muchos reconocieron como la mano derecha de Hitler. Logró convertirse en comandante en jefe de la Luftwaffe y tras la II Guerra Mundial se convirtió en un criminal de guerra nazi. Göring fue detenido cerca de Radstadt el 6 de mayo de 1945 por elementos de la 36.ª División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos y después fue trasladado en avión al campamento Ashcan, un campo de prisioneros de guerra temporal ubicado en el Palace Hotel en Mondorf-les-Bains en Luxemburgo.

En septiembre de ese mismo año se le trasladó a Núremberg y allí comenzaron los juicio en noviembre por sus terribles actos en una serie de tribunales militares. Göring fue el segundo funcionario de mayor rango juzgado en Núremberg, tras Dönitz, el presidente del Reich. La fiscalía presentó una acusación de cuatro cargos: conspiración, librar una guerra de agresión, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

El psiquiatra estadounidense Douglas Kelley, papel que interpreta en la película el actor Rami Malek, fue el encargado de determinar si los prisioneros oficiales nazis eran aptos para ser juzgados por sus crímenes de guerra. Este médico tuvo que mantener numerosas y complejas conversaciones con Hermann Göring para valorar su estado antes del juicio de Núremberg. Göring fue hallado culpable de los cuatro cargos y condenado a muerte en la horca, pero finalmente se suicidó ingiriendo una gran dosis de cianuro.

Tras el juicio Kelley se dedicó en la posguerra al campo de la criminología y colaboró con la policía de California. Su vida acabó de forma trágica por problemas de salud mental y alcoholismo y acabó con su suicidio al ingerir cianuro igual que lo había hecho Göring.

¿Qué ocurre en la película Nuremberg?

Esta cinta comienza con la captura de Göring por las fuerzas estadounidenses y explica como Kelley, que en ese momento era un joven psiquiatra, recibe el encargo de determinar en Luxemburgo si este y otros acusados comprendían sus actos y podía ser juzgados.

Kelley debía descubrir si habían actuado dejándose llevar por ese clima de locura colectiva o si eran conscientes de las atrocidades que estaban cometiendo. Para su estudio Kelly les sometió a pruebas psiquiátricas e interrogatorios exhaustivos a los acusados y según su evaluación Göring no mostró arrepentimiento ni reconoció su culpabilidad.

Tras este estudio de Kelly, la acción de esta película se traslada a Núremberg donde comenzó el juicio el 20 de noviembre de 1945 y los 22 acusados comparecieron ante un tribunal compuesto por jueces estadounidenses, británicos, franceses y soviéticos. Este proceso estableció los primeros cargos internacionales por crímenes contra la humanidad, guerra y conspiración.

Además de los actores Russell Crowe y Rami Malek, en el reparto de esta increíble película están Michael Shannon, Richard E. Grant, Leo Woodall, John Slattery, Colin Hanks y Lydia Peckham, entre otros.

La cinta Nuremberg es una buena opción para los que quieran disfrutar de un peliculón este fin de semana y los que deseen disfrutar de los tensos diálogos entre Russell Crowe y Rami Malek en esta nueva película sobre uno de lo momentos más trágicos de nuestra historia. Merece la pena.