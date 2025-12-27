De los creadores de ‘Adolescencia’: la miniserie thriller que está sorprendiendo a todos

Si este año os ha sorprendido en Netflix la serie Adolescencia, no os podéis perder Reunion, una ficción británica con el sello de la BBC que acaba de llegar a la plataforma de streaming Filmin. Un original drama que se centra en la historia de Daniel Brennan, papel interpretado por el actor Matthew Gurney, un hombre sordo que sale de la cárcel tras haber confesado un asesinato aunque nunca ha explicado porque lo hizo. Tras tres años de aislamiento y después del fallecimiento de su mujer intentará reconectar con su hija Carly a la que no ha visto de diez años y con la sociedad. Reunion es una serie dirigida por William Mager y Luke Snellin que ha contado con numerosos elogios de los espectadores y fue premiada como Mejor serie en Rose D’Or Light Entretainment Festival. Esta serie perfecta para los que disfrutan con ficciones de suspense diferentes en el que también se reflexiona sobre el aislamiento de una comunidad.

La miniserie Reunion solo cuenta con solo 6 episodios de aproximadamente unos 40 minutos y su guionista y director es William Mager, el cual es sordo, y conoce perfectamente las situaciones por las que pasan las personas con este problema. De hecho el guion de la serie Reunion ha sido concebido como una obra bilingüe, en la que se combina el inglés hablado y la lengua de signos británica (BSL) e, incluso, incorpora algunos elementos del Scottish Sensory Centre (SSC), como gesticulaciones espontáneas y apoyos visuales.

De hecho la actriz Rose Ayling-Ellis también es sorda y ha intentado expresar su experiencia personal: “Mi personaje sabe exactamente cómo es cada situación desde mi perspectiva; nunca había vivido eso antes. Estoy muy emocionada de que el público lo vea, que vea que podemos ser divertidos; ser sordo puede ser divertido”.

¿Qué ocurre en la serie Reunion?

Cuenta la historia de un hombre sordo que acaba de salir de la cárcel por cometer un horrible crimen y ahora tiene ganas de venganza. También intentará salir de su aislamiento intentando hablar con su hija con la que no lo hace desde hace diez años y con la sociedad que le rodea.

Según la sinopsis oficial: «El silencio puede ser un arma peligrosa. El último gran thriller marca BBC nos sumerge en los tormentos de un hombre sordo que, recién salido de prisión por cometer un horrible crimen, tiene hambre de venganza. Liberado de la cárcel, pero no de su aislamiento. Condenado por asesinato, un hombre sordo lucha por la redención… y la venganza».

Tras la excarcelación de Brennan el entorno de la familia de la víctima, sobre todo Ray (Ace Mahbaz). Christine (Anne-Marie Duff), viuda de Ray, y su hija Miri (Rose Ayling-Ellis), se preocupa al enterrarse de que el asesino está en régimen de libertad condicional. Stephen, la actual pareja de Christine y ex policía, promete protegerlas, aunque pronto saldrán sus verdaderas intenciones y esto dará todavía más suspense a la historia.

Reunion es un thriller de venganza en el que se mezclan los asesinatos, los secretos, las mentiras y las heridas familiares, pero también se realiza una reflexión sobre cómo viven las personas sordas. En la serie hay un gran número de actores sordos como y Rose Ayling-Ellis y otros como Anne-Marie Duff o Lara Peake que no son sordos, pero que se han formado en el uso de la lengua de signos para poder aportar autenticidad a sus personajes.

El reparto de esta serie

Los protagonistas de la serie Reunion son los actores Matthew Gurney, al que hemos visto en ficciones como Coffee Morning Club (2023), Coming Home (2015) y The Fingerspellers (2010), que da vida en esta ocasión a Daniel Brennan, un hombre sordo encarcelado por un asesinato que acaba de salir de la prisión. También tiene un papel de peso Lara Peake, a la que hemos visto en las series Born to Kill y Mood y en esta serie interpreta el papel de Carly

En el reparto de esta serie también están los actores Anne-Marie Duff como Christine, Eddie Marsan as Stephen, Rose Ayling-Ellis as Miri, Stephen Collins como Sean, Ace Mahbaz como Ray Mokhtar, Sophie Leigh Stone como Naomi Brennan, Olive Gray como Anna Shenford, Joe Sims como Joe Summers, Eddie Marsan como Stephen, Rose Ayling-Ellis como Miri, Stephen Collins como Sean, Ace Mahbaz como Ray Mokhtar, Sophie Leigh Stone como Naomi Brennan, Olive Gray como Anna Shenford, Joe Sims como Joe Summers, entre otros.

La serie Reunion puede ser una buena opción para los que buscan un thriller diferente, adictivo y con un ritmo trepidante. Además esta serie nos acerca a los problemas de las personas sordas y explica los problemas de aislamiento que sufren en su vida diaria. Además de esta serie en Filmin se pueden encontrar otras ficciones similares como The Listeners, The Gold o Contra la ley que pueden ser una buena alternativa.