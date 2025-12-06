Tarantino dicta sentencia: éstas son sus 10 películas favoritas del siglo XXI

A Quentin Tarantino se lo conoce por su faceta de guionista y cineasta, pero también por su papel de gran prescriptor cinéfilo al que cuesta entre poco y nada, revelar sus películas favoritas. Las opiniones del enfant terrible del cine norteamericano son a menudo imprevisibles. Puede aplaudir sin tapujos las obras de John Huston y de golpe, ser de los pocos que validen Joker: Folie à Deux. Ahora, aprovechando la promoción de su capítulo especial de Kill Bill para Fortnite, el director ha mencionado en un último pódcast las que son para él, sus 10 películas predilectas en los que llevamos de siglo XXI:

Las 10 películas favoritas de Tarantino del siglo XXI

10-‘Midnight Paris’

En su disertación, el director de Pulp Fiction fue haciendo varios comentarios conforme cerraba una lista que en realidad, comenzó la semana pasada, cuando en el mismo programa nombró los títulos que completaban los escalones fílmicos anteriores de sus filias cinematográficas más actuales. Con Midnight Paris, Tarantino aseguró que le conquistó en su segundo y tercer visionado, quitándose su fobia a Owen Wilson y valorando su personaje.

9-‘Zombies Party’

Título indispensable en la comedia de terror, Tarantino la calificó como una de sus películas favoritas de Reino Unido, alabando el guion y la dirección de Edgar Wright. Aparte, el dos veces ganador del Oscar explicó que se notaba que el realizador británico amaba el universo de George Romero, director de la pionera La noche de los muertos vivientes.

8-‘Mad Max: Fury Road’

«Mi corazón latió durante toda la película; me atrapó y no me soltó», contaba el autor en el programa de The Bret Easton Ellis Podcast. Tarantino era escéptico con eso de tener una entrega sin Mel Gibson, pero pronto su perspectiva cambió y llego a verla hasta tres veces en un fin de semana

7-‘Imparable’

Cómo no, Tarantino no podía confeccionar una lista con sus películas favoritas sin mencionar alguna sorpresa. Imparable fue el último largometraje que Tony Scott dirigió antes de su muerte y de ella, el narrador destaca su pureza estética y la excelente química entre Denzel Washington y Chris Pine.

6-‘Zodiac’

Aquí, el bueno de Quentin fue a tiro hecho. Como le ocurrió con Midnight Paris, al director le gusto más con cada visionado, admirando la capacidad de David Fincher para atrapar al espectador. Un Fincher que dicho sea de paso, dirigirá el guion para Netflix de su spin-off de Érase una vez en Hollywood: The Continuing Adventures of Cliff Booth.

5-‘Pozos de ambición’

Tarantino siempre se ha llevado bien con Paul Thomas Anderson. Son los dos directores norteamericanos más talentosos de su generación y por tanto, el director de la reciente Una batalla tras otra debía aparecer sí o sí en esta criba selecta del de Knoxville. Eso sí, no salva la interpretación de Paul Dano, al cual calificó como un «actor débil».

4-‘Dunkerque’

Para Tarantino es la obra maestra de Christopher Nolan y una «sinfonía» donde todo funciona a la producción. Según él, mejora con cada visionado.

3-‘Lost in translation’

En tono jocoso, Tarantino expresó en el programa que se enamoró tanto de Lost in Translation que se enamoró de Sofia Coppola, convirtiéndose en su novia. De ella, el director admira su encanto, guion y la dirección de la hija del director de El padrino.

2-‘Toy Story 3’

Hace poco supimos que Quentin no tenía ningún tipo de interés en ver Toy Story 5 y que no había visto la cuarta entrega. Porque para él, es una de las mejores trilogías de la historia del celuloide. El impacto emocional de sus minutos finales es tal, que de sólo recordarlos, Tarantino asegura que se pondría a llorar.

1-‘Black Hawk derribado’

«Obra maestra», «más que extraordinaria», Tarantino coronó a Black Hawk derribado como la primera en su lista de películas favoritas de lo que llevamos de siglo. Un infravalorado film de Ridley Scott al que se le recuerda más por Gladiator y Blade Runner que por su adrenalínico trabajo bélico.