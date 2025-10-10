Ni ‘Juego de Tronos’ ni ‘Mad Men’: la única serie que le gusta a Quentin Tarantino y es una obra de arte

Siempre que concede una entrevista, el director de Pulp Fiction actualiza su prescripción semanal de títulos. Habitualmente, el cineasta dos veces ganador del Oscar basa sus recomendaciones en el formato fílmico, pero también ha manifestado en alguna ocasión su pasión por algunos seriales. Como por ejemplo, cuando alabó La maldición de Hill House. Sin embargo, la serie favorita de Tarantino tiene algunos años más de vida y surgió en un momento en el que todavía faltaba bastante para la explotación comercial del streaming: The Newsroom.

La ficción de HBO es una rara avis dentro del hall of fame de la historia de las series. Sólo tuvo tres temporadas y la marca televisiva le confirió un trato de favor hasta ese momento inédito: a pesar de la mala audiencia, la Home Box Office le ofreció la posibilidad de cerrar la historia de estos periodistas con una última ronda de capítulos. Tarantino no es ajeno al mundo de las series, pues recordemos que realizó Grave Danger, uno de los mejores capítulos de CSI. Pero el enfant terrible del cine norteamericano es un admirador de The Newsroom por la mano que escribió sus brillantes diálogos: Aaron Sorkin. El showrunner de la serie es junto a Tarantino, uno de los mejores escritores de Hollywood, sobre todo en el apartado de la retórica y la escritura de las frases que surgen de la boca de sus personajes. Si el responsable de Reservoir Dogs es reconocible por las constantes alusiones a la cultura pop y las reflexiones verborreicas, los enunciados de Sorkin surgen como flechas de sus emisores, cargadas de sarcasmo, idealismo y radicalmente acelerados. De hecho, la pleitesía es tal que Tarantino ha expresado en más de una ocasión como Sorkin es en realidad el mejor dialoguista de la profesión. Y eso en palabras de un perfil como él, representa un halago cincelado en mayúsculas en los medios.

La serie favorita de Tarantino

La confesión de su amor por The Newsroom surgió durante una entrevista para Vulture en 2015, mientras Tarantino promocionaba Los odiosos ocho. Por aquel entonces, la ficción de moda era True Detective, pero el narrador discrepó-una vez más-del reclamo popular, pidiendo más atención para lo que había hecho su compañero creador en la misma cadena unos años antes.

El director recordó cómo había intentado ver el primer episodio de la serie protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson le había resultado un acto «realmente aburrido». Tras ello, Variety recogió el panegírico original que Tarantino le brindo a su serie favorita:

«El programa de HBO que más me encantaba era The Newsroom de Aaron Sorkin. Era el único que veía literalmente tres veces. Lo vería a las siete de la tarde los domingos, cuando empezaba el nuevo. Y cuando terminaba, lo volvía a ver todo. Y luego solía verlo una vez entre semana, sólo para poder escuchar el diálogo una vez más».

‘The Newsroom’: sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de The Newsroom es la siguiente: «Sigue las andanzas de un veterano presentador de informativos desencantado con la profesión que vuelve a los platós con la ayuda de una idealista productora ejecutiva y otros periodistas para crear un programa que recupere la esencia periodística de contar la verdad».

El reparto principal está conformado por Jeff Daniels, Emily Mortimer, John Gallagher Jr., Alison Pill, Thomas Sadoski, Dev Patel, Olivia Munn, Sam Waterston y Chris Chalk.

Aunque terminó sufriendo la cancelación de su auspiciadora, The Newsroom logró poseer cierta presencia en el circuito de premios de la pequeña pantalla, llegando a obtener hasta cinco nominaciones a los Emmy, con un galardón en la categoría de mejor actor protagonista para la vitrina de Daniels.

Aaron Sorkin es además, el responsable de El ala oeste de la casa blanca y se llevó la estatuilla dorada al mejor guion adaptado por La Red Social. Después ha ido evolucionando su carrera al terreno de la dirección, a través de largometrajes geniales de la talla de Moneyball o Molly’s Game. En 2026 escribirá y dirigirá The Social Reckoning, la secuela de La red Social que narrará la revelación de los secretos más oscuros de Facebook y su papel nocivo en los adolescentes y en la violencia política.