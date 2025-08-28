Dime tu signo del zodiaco y te diré qué serie tienes que ver: la revolución del Horóscopo llega a Netflix

Nos faltan dedos en las manos para contar el número de plataformas existentes en el mercado del streaming. Y claro, con la vorágine de estrenos semanales en cada una de ellas, la cantidad de contenidos crece exponencialmente, resultando imposible estar al día con la actualidad audiovisual de los servicios de transmisión. Pero más allá de ese superfluo problema, la realidad que subyace es la de un mar de producciones donde cada vez parece más complejo escoger una u otra historia, serie o película, reality o documental. Ahora la moda de la astrología y el horóscopo han aterrizado en Netflix, ofreciendo la opción de entretenimiento que más se adapte al signo zodiacal de los suscriptores.

Hasta hoy, el complejo algoritmo de la «gran N roja» era el que se encargaba de sugerir según el perfil y el historial de visionado, unas ficciones u otras a los usuarios. Claro está, también está pendiente de las novedades y de todos aquellos productos comerciales en los que la empresa dirigida por Ted Sarandos ha desembolsado grandes partidas presupuestarias. Tras ella, Prime Video, HBO Max, SkyShowtime o Disney han intentado replicar ese modelo de recomendación inteligente, logrando que los espectadores permanezcan el máximo tiempo posible reproduciendo las cintas y capítulos de su carrusel interminable de proyectos. No obstante, con su nuevo «sistema horóscopo», Netflix se ha puesto más creativa que nunca, rastreando nuevamente nuestras preferencias mientras se apunta a la tendencia y negocio de la astrología. Una disciplina que paradójicamente, cada vez advierte más fanáticos de cualquier sexo, raza o religión. Porque en definitiva, es algo que en nuestros tiempos se toma más como un juego que como una creencia férrea.

¿El horóscopo está en Netflix España?

Disponible en la versión de Netflix de Estados Unidos desde el pasado 22 de agosto, esta modalidad de recomendación astral todavía no se ha exportado fuera de Norteamérica. Aunque no sería nada extraño que la repercusión de esta divertida forma de prescribir contenido aterrizase en cualquier momento en varios países de Europa, incluyendo por supuesto a España.

La aplicación, alojada dentro del propio catálogo, sería algo completamente viral y claramente, un tema de conversación en redes. Sobre todo porque en el la última década, el análisis zodiacal se ha convertido en un negocio pudiente en España y en un punto de conversación relevante en redes sociales. Por un lado encontramos aquellas personas que se toman el tema completamente en serio y por otro, los que lo consideran un divertimento que puede extrapolarse (con cierta imaginación) a cualquier concepto, serie, marca, objeto o corriente filosófica de nuestro mundo.

¿Cómo funciona?

De nombre Hey, what’s your sign? (en español, «Hey, ¿cuál es tu signo?»), la modalidad funciona como una categoría en sí misma y no pide más datos a los suscriptores. Como ejemplo, el horóscopo de Netflix recomienda Miércoles a los Escorpio, dado su grado de misterio y toda una serie de true crimes. Subgénero rey dentro del streaming.

Los amantes del mundo esotérico y de la carta astral en España tendrán que esperar a ver si la major californiana decide exportar la sección a nuestro país.