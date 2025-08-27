Netflix recupera esta joya de Luis Tosar y María Pedraza: una historia sobre la España del ‘pelotazo’

Si hay alguien que ha elevado el cine de acción en España, ese es el director Daniel Calparsoro. El autor catalán fue un auténtico pionero en el género criminal heredado de la época quinqui, desde la pequeña pantalla a los grandes presupuestos, persecuciones imposibles y tramas cargadas de adrenalina. Ahora, Netflix ha vuelto a estrenar una joya de su filmografía, comandada por Luis Tosar-(uno de sus actores fetiche) y dos jóvenes estrellas como Arón Piper y María Pedraza. Nos referimos a El correo, un adictivo thriller basado en hechos reales que parte de una de las épocas más corruptas de nuestro país.

En realidad, Calparsoro repite esa fórmula que tan bien le ha funcionado a nivel de argumento base. Un joven con ambición desmedida proveniente de un barrio marginal y la posibilidad de cambiar de vida gracias al dinero proveniente del crimen organizado. Ahí están Hasta el cielo, Centauro, A ciegas o la serie de Apaches. el universo fílmico del realizador suele funcionar bastante bien a nivel de visualizaciones, con ejemplos de la talla de su última incursión fílmica, Mikaela. De hecho, este año todavía tiene pendiente estrenar Salvador, una nueva serie de Netflix que promete se otra joya televisiva bajo el protagonismo de Luis Tosar y la estrella de Élite, Claudia Salas. Pero ¿de qué trata El correo y quien aparece en su fantástico casting?

¿De qué trata ‘El correo’?

El planteamiento de El correo está ambientado en 2002, poniéndonos en la piel de Iván, un ambicioso chaval de Vallecas al que su barrio le queda un tanto pequeño. Por eso un día, pasa de su puesto de aparcacoches en un club de golf de la capital a convertirse en correo belga para una organización que se dedica al blanqueo de dinero. Primero comenzará transportando maletines hacia Bruselas y Ginebra, pero pronto se dará cuenta que el dinero de verdad se encuentra en la Costa del Sol: el hábitat natural de los políticos corruptos, el dinero negro y el negocio de la construcción.

Este drama de Netflix, producido junto a Movistar Plus en una coproducción entre España, Francia y Bélgica, representa una joya del subgénero en el que aparte de Luis Tosar, Piper y Pedraza, encontramos a otros grandes nombres actorales de la industria patria. Ahí están en papeles secundarios, Luis Zahera (As bestas), Laura Sepul (Bonnard, el pintor y su musa), Nourdin Batan (30 monedas), José Manuel Poga (Los sin nombre), Stefan Weinert (El fotógrafo de Mauthausen) y Alberto Jo Lee (Tapas), entre otros.

Por el momento, El correo sólo se encuentra disponible en Netflix. Aunque se puede acceder a ella vía alquiler o compra en Google Play, Apple TV, Rakuten TV y Filmin. Actualmente, la cinta lidera el Top 10 de películas más vistas en España, superando incluso a fenómenos internacionales a la altura de La noche siempre llega, Furiosa y Las guerreras K-pop, la cual se ha convertido recientemente en la película más vista de la historia de Netflix.

Netflix: una joya con Luis Tosar

Tosar es uno de los actores que protagoniza más proyectos a lo largo del año. Y por supuesto, la «gran N roja» mantiene en su catálogo toda una serie de producciones en las que aparece el mejor intérprete gallego de la historia de España. Desde filmes de acción como Way Down a dramas sociales del impacto de Adú, pasando por series virales como Los favoritos de Midas.

El correo es una opción fantástica de puro cine de entretenimiento que con poco más de hora y media de duración, te mantiene enganchado a la pantalla hasta los títulos de crédito. No es de extrañar que tras su regreso a Netflix, este adrenalínico trabajo repleto de velocidad, se haya convertido en un visto y no visto en la atracción favorita de los suscriptores del terminal entre nuestras fronteras.