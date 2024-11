Elizabeth Olsen defiende las películas de superhéroes: «Ayuda a que los cines puedan pagar el alquiler»

La era del cine de los superhéroes parece estar viviendo un impasse, después de una década de absoluto control en la explotación comercial de los contenidos. Antes, cualquier pieza relacionada con el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) o DC, tenía la garantía de cosechar beneficios directos para las compañías. Pero en la actualidad, sólo los grandes personajes icónicos como Batman o Spider-Man siguen representando cierta seguridad en el entorno de las major. Un declive surgido de la propia saturación de películas y series sobre roles sin interés y sin inferencia en esa experiencia conjunta de visualizar un amalgama de largometrajes e historias que se relacionan entre sí. No obstante, aunque la explotación de estos multiversos ha sido criticada por infinidad de profesionales del celuloide, la actriz Elizabeth Olsen ha querido salir a la palestra a defender lo que para ella es un tipo de producciones que hacen posible la llegada de otras cintas más pequeñas terminen llegando a las salas.

La hermana menor de las gemelas Olsen se convirtió en una estrella internacional, cuando apareció por primera vez en el mundo audiovisual de Marvel dando vida a Wanda Maximoff en Vengadores: la guerra de Ultrón. Así, su poderoso rol iría adquiriendo importancia apareciendo en varias entregas posteriores del UCM, hasta el protagonismo absoluto que le confirió la miniserie Wandavision (En España, Bruja Escarlata y Visión). Una ficción que elevaba sus poderes para aparecer después en Doctor Strange y el multiverso de la locura, la que hasta el momento es su última participación dentro de la casa de las ideas. Ahora, después de doblar a la icónica heroína en la segunda temporada de la serie de animación ¿Qué pasaría si…?, la californiana parece estar tomándose un descanso del género, participando en proyectos alejados de la marca propiedad de Disney. En 2023, protagonizó la miniserie de HBO Max, Love & Death y la película Las tres hijas, mientras que en 2024 todavía tiene pendiente el estreno en nuestro país del filme de ciencia ficción británico, The Assessment. En 2025 protagonizará Love Child junto a Charles Melton y mientras tanto, muchos fans se preguntan cuándo podremos volver a verla en la piel de Wanda. Una cuestión todavía sin respuesta que no evita por otra parte, la defensa a ultranza de las superproducciones superheroicas que el equipo de Kevin Feige lleva construyendo más de una década.

Elizabeth Olsen defiende a Marvel

Años después de las críticas virales de directores como Martin Scorsese o Quentin Tarantino, el mundo de los autores del séptimo arte parecía ser un muro infranqueable y poco permisivo con la hegemonía del cine de superhéroes. Sin embargo, en el pasado no todos los perfiles del campo de la dirección han sido tan críticos con la explotación comercial de Disney. Por ejemplo, figuras como Paul Thomas Anderson o el mismísimo Pedro Almodóvar alabaron la presencia en los cines de Spider-Man: Sin camino a casa, por su capacidad de atraer al público a las salas tras la pandemia.

Del mismo modo en una entrevista reciente, Elizabeth Olsen quiso hacer lo propio, explicando en parte como en la meca del cine, los beneficios de las grandes superproducciones suponen una fuente de energía permeable para la ejecución de historias de corte autoral y en su defecto, para el cine independiente.

«Las películas de Marvel ayudan a que los cines puedan pagar el alquiler», comenzaba explicándole la actriz a Vulture. Después, argumentando cómo ese ciclo vital para la industria permite estrenos de las películas pequeñas, Olsen terminó reflexionando sobre cómo ese espacio es representado en nuestros días por las plataformas de vídeo bajo demanda: «Creo que el streaming a veces es la única opción para ver películas pequeñas, simplemente no tengo interés en hacer algo con la intención de saber que es para streaming».

¿Volverá a Marvel?

Doctor Strange y el multiverso de la locura dejó al personaje de la Bruja Escarlata atrapada bajo las rocas del monte Wundagore, permitiendo la supervivencia del protagonista interpretado por Benedict Cumberbatch. Muchos pensaron por tanto, en un final un abrupto para la poderosa heroína. Pero en la pasada D23 de Brasil, Feige confesó que el estudio ya trabaja en una forma de hacer volver tanto a ex vengadora como a Elizabeth Olsen.

2025 será un año clave para el UCM. Marvel tiene pendientes tres estrenos relevantes para el futuro de su cosmos narrativo. El primero de ellos Capitán América: Brave New World (14 de febrero), el segundo los Thunderbolts (30 de abril) y por último, el esperadísimo reboot de The Fantastic Four: First Steps (25 de julio).