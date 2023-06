Elizabeth Olsen no extraña interpretar a la Bruja Escarlata: «No voy a llamar a Kevin Feige todos los días con ideas»

En casi una década desde que Elizabeth Olsen comenzó su periplo con Marvel en Vengadores: la era de Ultrón, la actriz se ha convertido en uno de los personajes más queridos de la casa de las ideas. Algo que demostró tanto en Vengadores: Endgame como en la exitosa primera serie de la franquicia en Disney +, Wandavisión. Sin embargo, Doctor Strange en el multiverso de la locura parece que ha marcado un antes y un después para el arco del personaje de Bruja Escarlata y de momento, desconocemos si volverá a aparecer en algunos de los títulos que Kevin Feige y su equipo tienen programados para los próximos 3 años. Una incertidumbre que ahora sabemos que no le importa mucho a la intérprete, según sus propias palabras en una reciente entrevista con Meghann Fahy para Variety.

En la conversación, Olsen reflexionó sobre su carrera de casi diez años en el UCM y si bien siempre ha tenido cosas positivas que decir sobre el recorrido, comentó que tampoco echa mucho de menos volver a ponerse en la piel del poderoso personaje: “Creo que he pasado casi diez años interpretándola y me ha encantado. Y creo que la razón por la que no llamo a Kevin Feige todos los días con ideas es porque estoy muy orgullosa de lo que pudimos hacer. Creo que Wandavisión fue una oportunidad realmente sorprendente”.

Independientemente de no estar motivada para pensar en su futuro como Bruja Escarlata, Olsen también quiso dejar claro que está creativamente satisfecha con sus películas de Marvel y que por supuesto, disfrutó trabajando con el estudio. Experiencia que no quita que disfrute de un merecido descanso. “Si alguien me dijera que estoy despedida de las películas de Marvel, me sentiría orgullosa de lo que hicimos”, le explicaba al medio norteamericano. Y es que, como bien le pasa a todos los actores que llevan tanto tiempo dentro de una franquicia, en estos instantes la actriz se encuentra intentando crecer profesionalmente lejos del género superheroico. “Realmente estoy tratando de descubrir cómo cargar otras películas y personajes para que se convierta menos en Marvel”, contaba la californiana, quien además ya aconsejo a los jóvenes actores que iban a entrar en la franquicia sobre los contratos prolongados con los estudios:

“Solo dales una. Creo que de esa manera tienes más control creativo sobre tu personaje”. Fuera de La casa de las Ideas, a Olsen la hemos podido ver recientemente en la miniserie de HBO, Love & Death.