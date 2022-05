Elizabeth Olsen dice haber rechazado papeles de Oscar por pertenecer al UCM

Doctor Strange en el multiverso de la locura está siendo una autentica sensación tanto, a nivel de taquilla como por la repercusión fan que está teniendo el personaje de Wanda. Sin embargo, en una reciente entrevista con The New York Times, Elizabeth Olsen ha reflexionado sobre los problemas de estar a nivel profesional, dentro de un entramado de películas y series tan complejo como es el Universo Cinematográfico de Marvel.

Olsen ha interpretado a Wanda Maximoff en Vengadores: La era de Ultrón, Capitán América: Civil war, Vengadores: Infinity war y Vengadores: Endgame. No obstante, su personaje no ha tenido un arco evolutivo hasta que la vimos en la serie de Wandavision. Toda una serie de producciones a lo largo de los años que le han traído fama y trabajo garantizado, pero que seguramente en alguna ocasión, no ha colmado del todo sus expectativas profesionales. Una década dedicada al mismo personaje puede ser frustrante, sobre todo cuando por el camino te has perdido papeles en cintas como Langosta de Yorgos Lanthimos:

“Tenía esa seguridad laboral pero estaba perdiendo estas piezas que sentía que eran más parte de mi ser. Y cuanto más me alejaba de eso, menos se me consideraba para ello”, declaraba la actriz a NYT. La hermana pequeña de las gemelas Olsen calificó la pérdida del papel como una “angustia” y explicó, allá por el 2015 que estaba dentro de “un contrato del que no podía salir (Marvel). Así que no funcionó”.

Por otra parte, Olsen podría haber escapado del papel si hubiese querido al finalizar Endgame, pero decidió firmar para hacer Wandavision, después de su contrato de tres largometrajes. “El poder elegir continuar era importante para mí. Pensamos que lo que estábamos haciendo era muy extraño y no sabíamos si teníamos una audiencia para ello, así que había libertad. No había presión, ni miedo. Fue una experiencia realmente saludable”, explicaba Olsen sobre la serie de Disney +.

Por supuesto y abierto el recorrido de Wanda, los fans se preguntan si sabremos más de la Bruja Escarlata en el futuro y, por palabras de la propia intérprete, parece que pueden estar tranquilos. A la pregunta de hacer una película en solitario, Elizabeth Olsen apuntó que estaría dispuesta, pero siempre bajo la condición de que fuese una “buen historia”.