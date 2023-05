La huelga de guionistas retrasa la nueva ‘Blade’ de Marvel

El reboot de Blade que prepara Marvel se ha encontrado con varios problemas por el camino, como un cambio de director y guionista y la tardanza que el estudio ha tenido en colocar a un nuevo narrador para la causa. Todo parecía ir sobre ruedas ya, pero en el camino del renacer del cazador de vampiros se ha cruzado la huelga de guionistas que vive estos días Hollywood.

La cinta, estaba destinada a comenzar a rodarse el próximo mes en Atlanta, pero según ha confirmado IndieWire, los miembros del elenco y del equipo fueron notificados del cierre el pasado viernes por la tarde, y la producción no podrá reanudarse hasta que termine la huelga. Esta condición insalvable y sin culpa aparente por parte de los responsables representa el segundo retraso de Blade. Originalmente, la propuesta protagonizada por Mahershala Ali estaba programada para estrenarse en los cines este noviembre, antes de ser pospuesta hasta septiembre de 2024. Fue en esa fecha cuando el cineasta titular original Bassam Tariq abandonó el proyecto dos meses antes de que comenzará el rodaje. Yann Demange fue su sustituto en noviembre y a principios de este mes se anunciaron dos brillantes fichajes: Mia Goth en el apartado interpretativo y el showrunner de True Detective, Nic Pizzolato. El escritor será el encargado de escribir un nuevo borrador a partir del material que ya firmó Michael Starrbury.

‘Blade’ no será la única damnificada por la huelga

Por supuesto, con un calendario tan esquematizado y calculado como el del UCM, Blade ha sido el primer largometraje en afectarle la huelga pero no será el único. Capitán América: New World Order y la serie Agatha: Coven of Chaos se están filmando actualmente, mientras que Deadpool 3 y Thunderbolts continúan con la preproducción a finales de este mes y en junio, respectivamente.

Otros grandes y potenciales éxitos de taquilla tienen sus guiones evolucionando durante la producción, lo que podría plantear grandes desafíos si la huelga de guionistas sigue en pie. Por ejemplo, actualmente Marvel está escogiendo sus piezas para la nueva película de Los Cuatro Fantásticos, la cual está programada para comenzar a rodarse en enero de 2024 en Londres. Empresas como la propia Disney y HBO enviaron a principios de esta semana una carta a sus showrunners recordándoles sus responsabilidades. La huelga de escritores comenzó el pasado martes y por el momento, parece que las dos posturas están todavía muy distanciadas por lo que la inactividad y protestas de los escritores se prolongará bastante en el tiempo.