El tráiler de ‘Capitán América: Brave New World’ nos muestra las transformación del Hulk Rojo

Marvel acaba de lanzar un nuevo tráiler de su próxima propuesta superheroica en cines. Capitán América: Brave New World será la primera película del estudio que llegará a las salas en 2025 y a sabiendas de lo poco que falta para que aterrice en los cines, el equipo de Kevin Feige ha mostrado el que por el momento es su tráiler más épico. Un juego de espionaje y conspiración en el que Sam Wilson (Anthony Mackie) tendrá que enfrentarse a dos enemigos potenciales; el Seth Voelker de Giancarlo Esposito y el imponente y peligroso Hulk rojo, encarnado en la figura de Harrison Ford.

En el último adelanto promocional por fin podemos ver en movimiento a Thaddeus Ross (Ford) transformándose en esa bestia incontrolable a la que deberá diezmar un Sam Wilson sin los poderes del anterior portador del escudo de América. Una evolución de personaje que comenzó en la serie de Falcon y el Soldado de invierno, pero que a juzgar por los diálogos del reciente tráiler, seguirá generando dudas en la sociedad. Sam debe escuchar que «no es Steve Rogers», aunque eso no vaya a evitar la heroicidad de comportarse como él. El rodaje de Capitán América: Brave New World ha sido muy complicado, llevando a que la producción haya tenido grandes retrasos en su estreno y problemas en el rodaje, terminando en una deriva donde se tuvo que volver a grabar gran parte del trabajo original (los ya clásicos reshoots del estudio). De hecho, el personaje de Esposito se añadió durante las nuevas filmaciones de la película el pasado verano.

‘Capitán América: Brave New World’

El adelanto de Capitán América: Brave New World llegó con motivo de la D23 celebrada en Brasil, sonde los fans también pudieron echar un vistazo exclusivo de cuatro minutos de Thunderbolts, otro de los esperados proyectos del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Aparte de Mackie, Ford y Espósito, la cuarta cinta de la franquicia recuperará a dos personajes del largometraje de 2008, El increíble Hulk. La hija del personaje al que da vida Ford, Betty Ross (Liv Tyler) y el científico Samuel Stern (Tim Blake Nelson). Finalmente, Rosa Salazar, Shira Haas, Danny Ramirez, Colby Lopez y Carl Lumbly completan el elenco secundario.

El material promocional propone una trama que pondrá en jaque al nuevo continente en lo que parece un conflicto bélico en camino con Ross siendo presentado como Presidente de los Estados Unidos. Esta es la primera vez en el que la estrella de Star Wars e Indiana Jones asume el papel. En las anteriores cintas del UCM, el personaje había sido interpretado por William Hurt, pero desgraciadamente el actor falleció el pasado 2022.

Mackie contó cómo el primer día de rodaje, Ford le mostró su apoyo para ser, algo así como el faro que pueda iluminar su nombre de cara a los siguientes proyectos. Pues hay que decir que a pesar de haber participado en grandes superproducciones, el estadounidense de 46 años todavía no es un reclamo, al menos para los fans marvelitas:

«Lo que realmente me resultó interesante y que muestra la naturaleza y la belleza de Harrison Ford fue que cuando llegó al plató, me tomó a un lado y me dijo ‘Oye muchacho, esta es tu película. Estoy aquí para apoyarte. Y estoy aquí para asegurarme de que, después de que salga la película, todo el mundo sepa tu nombre’. Y hay mucha gente de su nivel que no haría eso», le contaba Mackie a Collider.

El equipo detrás de la película

Capitán América: Brave New World está dirigida por Julius Onah. Un cineasta que debutó en 2015 con The Girl Is in Trouble, pero que saltó a la fama cuando en 2018 dirigió The Cloverfield Paradox en Netflix. Un año después firmó Luce, obteniendo grandes críticas internacionales. El filme de la casa de las ideas supone su gran salto al blockbuster internacional, de la mano de un guion que han firmado Malcolm Spellman y Dallan Musson, responsables precisamente de la creación y escritura de la miniserie anteriormente mencionada, Falcon y el Soldado de Invierno.

Programada para llegar a los cines el próximo 14 de febrero del 2025, Capitán América: Brave New World será la primera de las tres cintas que Feige tiene preparadas para el próximo año. Después de la misión en solitario de Sam Wilson, Marvel estrenará los Thunderbolts el 30 de abril y la esperadísima Los Cuatro Fantásticos: First Steps el 25 de julio.