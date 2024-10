Giancarlo Esposito: el actor de ‘Breaking Bad’ que estuvo a punto de organizar su propio asesinato

Cuando el espectador de hoy se encuentra con un personaje de Giancarlo Esposito en una película o serie, la respuesta emocional suele ser bastante clara: se vienen problemas para el protagonista o héroe principal. Una herencia clarividente de su villano Gus Fring en la genial Breaking Bad, pero también de toda una serie de papeles posteriores que han ido alimentando esa idea. Este antagonista tranquilo ha sido hasta el malvado enemigo final de un videojuego como Far Cry 6 y en 2025, le pondrá las cosas muy complicadas al los héroes de Marvel en Capitán América: Brave New World. Pero aunque hoy esté considerado como una estrella de la primera línea de Hollywood con una agenda ocupada, en los 90 vivió un infierno personal en el que llegó a perder hasta su casa.

A sus 66 años, Giancarlo Esposito está viviendo una segunda juventud como intérprete. Star Wars, The Boys…parece que no hay franquicia que pueda resistirse a los encantos de esa energía y presencia enigmática que lo convierten en un ser indómitamente peligroso de 1,73 m. Nacido en Copenhague e hijo de un italiano y de una cantante de ópera afroamericana afincada en Alabama, Esposito debutó en el teatro musical de Broadway a los 10 años hasta dar el salto al cine protagónico de la mano del cineasta Spike Lee. Y eso que años antes había tenido pequeñas participaciones en producciones de John Landis o Francis Ford Coppola. Sin embargo, con el cineasta neoyorquino encadenó toda una serie de producciones que le granjearon un nombre en la gran pantalla: Aulas turbulentas, Haz lo que debas y Mo’ better Blues. Tras eso, la presencia del actor en el cine autoral creció exponencialmente, participando en El rey de Nueva York de Abel Ferrara, Noche en la Tierra de Jim Jarmush y finalmente, otra vez de la mano de Lee en Malcolm X.

Más tarde, a Esposito sólo le llegarían roles de pequeños papeles de estrella invitada en series como Ley y orden, CSI o Bones. Una etapa completamente gris en la que estuvo a punto de organizar su propio asesinato con el objetivo de que su familia pudiese cobrar el seguro de vida y subsistir mejor sin él.

A punto de organizar su propia muerte

Con una fama decreciente en el que los papeles en dichas series llevaban a devaluar todavía más su carrera, Giancarlo Esposito se divorció y se quedó en la quiebra por la falta de trabajo y por según él, tener demasiados hijos muy rápido. Tal era la situación, que como si se tratase de su propio personaje en la serie creada por Vince Gilligan, el cinco veces nominado al Emmy tuvo la idea de organizar su ejecución para que su familia tuviese dinero:

«Estaba en una situación realmente desesperada», le contaba al medio de The Guardian. Así que contempló varias opciones, aunque claro la más radical era la de extinguir su propia vida: «La familia de mi ex esposa estaba toda asegurada, así que su padre tenía una paliza de seguro de vida importante a mi nombre. Empecé a hacer preguntas muy directas como ¿Puedo cobrar un seguro de vida si muero por accidente? ¿Puedo cobrar un seguro de vida si me suicido? Repasé la lista para averiguar qué opciones tenía. Al final me di cuenta de que ninguna de ellas funcionaría, pero si alguien me mataba, eso podría ser diferente y podría valer la pena pagar el billete para que mi familia estuviera bien».

Cuando finalmente se unió a Breaking Bad en 2009, Gilligan no podía creer que pudiese ficharlo para su serie, sin saber claro la situación de total precariedad en la que se encontraba el Esposito. Más allá de limitarse a cumplir con el desempeño, convenció al showrunner de que Fring fuese un jefe generoso y amable. Algo que lo hacia incluso mucho más aterrador.

El futuro de Giancarlo Esposito

Hace algunas semanas, Giancarlo Esposito estrenó la desastrosa Megalópolis de Francis Ford Coppola y aun con todo, su papel es casi de lo más destacable de la cinta del director de El padrino. Su entrada al UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) llega de la mano de una cinta que tampoco parece demasiado esperada. Eso sí sea quien sea su misterioso personaje, de Esposito únicamente podemos esperar a un antagonista implacable. Capitán América: Brave New World llegará a los cines el 14 de febrero de 2025.