El estreno que todos esperan: ‘Capitán América, Brave New World’ ya tiene una fecha oficial en cines

El UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) parece haber recuperado la ilusión con las revelaciones hechas en la última Comic-Con de San Diego. Por un lado, la Casa de las Ideas ha recuperado a los cineastas Joe y Anthony Russo para sus futuras cintas sobre los Vengadores. Por otro, el sorprendente regreso como villano de Robert Downey Junior. Un esperanzador futuro en el que tendremos también el reboot de Los Cuatro Fantásticos y una cuarta cinta sobre el Spider-Man de Tom Holland todavía no anunciada. Sin embargo, existe un estreno que está pasando desapercibido y al que en realidad, no le falta demasiado para llegar a los cines. Hablamos cómo no de la película Capitán América: Brave New World.

La cuarta película del símbolo heróico estadounidense es en realidad, un estreno a modo de reboot en el propio universo marvelita. Ya que además de ser la primera cinta en la que Anthony Mackie adopta el rol del Capi, también supone la primera ocasión de Harrison Ford como Thaddeus Ross. El actor de Star Wars e Indiana Jones se introduce en el el cosmos audiovisual de las viñetas, tras el fallecimiento en 2022 del intérprete que había desempeñado el rol hasta ahora: William Hurt. La llegada de Ford se suma a un momento crucial en el arco de personaje del hombre que mandó capturar y detener a Steve Rogers y a su equipo en Capitán América: Civil War. Aquí, Ross es el nuevo presidente de los Estados Unidos y, al mismo tiempo, el temible Hulk rojo. Pero ¿cuándo podremos verla en los cines?

‘Brave New World’: fecha de estreno

Antes de la llegada de la familia superheroica de Reed Richards o de poder volver a ver al recién ganador del Oscar de Oppenheimer, Marvel nos mostrará otra entrega más de su Fase 5, tras el éxito de Deadpool y Lobezno. Kevin Feige y su equipo saben de sobra que la cuarta entrega del Capitán América no puede (ni de lejos), competir a nivel de números con el regreso del mercenario bocazas y Logan. Pero de ella sí que debería esperase una especie de test, sobre las pretensiones que pueden tener los largometrajes que no cuentan con «un personaje reclamo» en el UCM.

Si algo ha tenido que aprender a la fuerza Marvel en los últimos años es que el fenómeno de superhéroes ya no es una zona de reclamo constante que vaya a resultar per se, beneficiosa en la taquilla. La prueba viviente es el estrepitoso fracaso de The Marvels. El problema evidente de Capitán América: Brave New World es que todavía es hija adoptiva de ese momento de opulencia del género y como todo su ecosistema, ha precisado de reshoots para solventar todos sus cambios y ajustes. De hecho, desde World of reel se habló en su momento de un presupuesto que rondaría los 300 millones de dólares. Un enclave económico muy complicado de superar, teniendo en cuenta que el filme necesitaría de al menos 600 millones en el box office para comenzar a ser un producto rentable. Algo que finalmente descubriremos el 14 de febrero de 2025, cuando se estrene finalmente en cines la cinta.

Un reparto del universo de Hulk

Estaba claro que al presentar al Hulk rojo en sociedad, Marvel necesitaba configurar un reparto lleno de caras conocidas pertenecientes al entorno del superhéroe verde. Por ello, en el cast de Capitán América: Brave New World encontramos a varios personajes que aparecieron por primera y última vez en El increíble Hulk (2008), la cinta que todavía contaba con Edward Norton como Bruce Banner. El estudio recupera así a Liv Tyler como Betty Ross, la hija del personaje que ahora interpreta Ford. Del mismo modo, vuelve Tim Blake Nelson, el cual dará vida al villano conocido con el nombre de Líder. Cerrando el cupo de regresos (al menos los conocidos), Danny Ramirez repetirá en el rol de Joaquín Torres, un papel que conocimos en la serie Falcon y el Soldado de Invierno. Rosa Salazar, Giancarlo Esposito, Shira Haas, Colby Lopez, Carl Lumby, Rachael Markarian y Xosha Roquemore completan el elenco secundario.

La conexión con los ‘Thunderbolts’

La siguiente película en orden de estreno para el UCM es la de los Thunderbolts. un largometraje que reunirá un grupo de antihéroes que ya han sido presentados en varias películas de la compañía, como Bucky Barnes (Sebastian Stan), Yelena Belova (Florence Pugh), Taskmaster (Olga Kurylenko), Red Guardian (David Harbour), John Walker (Wyatt Russell) y Ava Starr (Hannah John-Kamen). Desconocemos cuál será el argumento oficial, pero en los cómics este grupo está dirigido por Thaddeus Ross. De hecho, su nombre viene del apodo del personaje. Por ello y muy probablemente, de alguna forma Capitán América: Brave New World de pie en alguna escena postcréditos al siguiente y esperado evento superheroico. El grupo es una especie de «Escuadrón suicida» de Marvel que es directamente utilizado con el objetivo de realizar misiones para el gobierno.

Llegará a los cines dos meses después de la nueva historia del Capi, el 30 de abril de 2025.