Brian Cox tiene claro que la culpa de la situación de Hollywood la tienen Marvel y DC

Brian Cox nunca ha sido un intérprete políticamente correcto. Una Condición y carácter de su persona que no ha ido a menos con el paso de los años. Es más, podríamos decir que incluso ha empeorado, hasta el punto de importarle bien poco las repercusiones mediáticas de sus palabras. Por ello, no tiene ningún problema en poner a parir a compañeros de profesión como Johnny Depp o de calificar de «terrible» la actuación de Joaquin Phoenix en Napoleón. Así, no es de extrañar que tampoco opine especialmente bien de uno de los géneros dominadores criticados en la última década: el cine de superhéroes.

El ganador del premio Emmy y el Globo de Oro ha sido tan radical en su reflexión como ya nos tiene acostumbrados, explicando como para él, el descontrol de la sobreproducción de este tipo de historias ha provocado la muerte del cine. No es el primero ni seguramente el último miembro de la industria que critica al entorno del mundo superheroico. Martin Scorsese o Quentin Tarantino han expresado en más de una ocasión su opinión distante con las historias producidas por las propiedades intelectuales de Disney y Warner Bros. Hoy, resulta más sencillo o popular explicar con cierto detrimento la repercusión de esta tipología en el celuloide, dada la tendencia peyorativa tanto a nivel económico como en el desempeño cualitativo, que ha terminado alcanzando la saturación de contenidos y la uniformidad práctica y narrativa de un relato repetido hasta la saciedad. Con estos antecedentes y un presente amparado en el hastío, era de esperar que la opinión de Brian Cox sea incluso menos cordial que la de sus otros compañeros de profesión.

Culpa de Marvel y DC

Las palabras del patriarca de Succession se han dado en su Escocia natal, durante el Festival Internacional de Cine de Edimburgo. El actor de producciones como Troya o Zodiac expresó además que, en términos de calidad, la televisión le había tomado la delantera al cine. Cox reflejó por otra parte que muchos de los actores de hoy en día participan en producciones de la gran pantalla sólo por el rédito económico, partiendo que desde el arte, últimamente se están ofreciendo las mismas historias de siempre una y otra vez.

«Lo que ha pasado es que la televisión está haciendo lo que solía hacer en el cine», comenzaba explicando el de Dundee. A lo largo de su trayectoria y a sus 78 años, Cox ha tenido una lograda carrera como intérprete, aunque casi siempre destacando en papeles secundarios. No se le puede decir por otra parte, que no se haya puesto a las órdenes de los mejores cineastas. Michael Mann, Ken Loach, Mel Gibson, Jim Sheridan, Wes Anderson, Woody Allen o David Fincher son tan sólo, algunos de los brillantes nombres de directores para los que ha trabajado. No obstante, seguramente su trayectoria profesional vaya a ser recordada por el mejor papel de su filmografía: el del multimillonario Logan Roy en la serie Succession.

Esa opinión positiva sobre la pequeña pantalla parte en gran medida de su agradecimiento hacia la serie terminada el pasado 2023 y en definitiva, hacia los productos televisivos que le han valido un tardío reconocimiento por parte de la industria del entretenimiento. Un modelo de negocio con el foco desubicado sobre el tipo de relatos necesarios dentro de Hollywood: «Creo que el cine está en muy mal estado. Creo que ha perdido su lugar debido, en parte, al elemento grandiosos entre Marvel, DC y todo eso. Y creo que está empezando a implosionar, en realidad. Se está perdiendo el hilo conductor». Las palabras de Cox, recogidas por The Hollywood Reporter, también fueron dirigidas hacia actores que prefieren el dinero a hacer «algo más» en el séptimo arte. «Cuando sabes que Hugh Jackman puede hacer un poco más, Ryan Reynolds…pero es porque toman ese camino y es taquillero. Ganan mucho dinero. No se puede negar», apuntaba.

Cox no está libre de haber puesto su granito de arena en la creación de este monstruo de las franquicias, ya que interpretó al general Striker en X-Men 2. Eso sí, por aquel entonces las películas de superhéroes era un caso de éxito anecdótico y no estaban tan hiperconectadas como el mundo del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

Mala suerte para Brian Cox

Cox tendrá que aceptar que el hipertrofiado género todavía no ha dicho su última palabra, pues tanto Marvel como DC tienen como próximo objetivo recuperar el interés de los espectadores en sus respectivos cosmos de villanos y héroes con poderes.

Por eso, en la Casa de las Ideas el equipo de Kevin Feige y compañía han enfocado su futuro en recuperar a Robert Downey Junior y los directores Joe y Anthony Russo para la causa. En 2025, Marvel estrenará el reboot de Los cuatro fantásticos, mientras que James Gunn comenzará su DC universe mediante la llegada de Superman: Legacy.