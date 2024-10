Marvel pone fecha de estreno a sus nuevas series de Disney +: la plataforma se llena de superhéroes

La casa del ratón parece haber recuperado la esperanza de su UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), gracias al exitazo comercial de Deadpool y Lobezno, pero también con el regreso de los hermanos Russo y la vuelta de Robert Downey Junior como nuevo villano de la franquicia. En la parte televisiva también da la sensación de que el estudio vuelve a recuperar cierto encanto. Porque puede que Echo no le importase mucho a los fans, pero en cambio Agatha, ¿Quién si no? ha sorprendido a los marvelitas y de paso, ha contentado a la mayor parte de la prensa especializada. Ahora, en su nuevo anuncio, el equipo de Kevin Feige ha lanzado el calendario con las fechas de las nuevas series de Disney + que llegarán próximamente:

Nuevas series Disney + de Marvel

‘¿Qué pasaría si…?’ (3ª temporada)

La primera temporada se estrenó con mucho éxito en el 2021 y ahora, una nueva ronda de capítulos volverá para contar varias historias independientes del universo Marvel. Se sabe que uno de los episodios mostrará al Guardian Rojo y al Soldado de Invierno en un altercado con la Dra. Foster. La creación animada de A.C. Bradley es una de las series de Disney + cortas más esperadas de la temporada.

Fecha de estreno: 22 de diciembre (2024)

‘Tu amigo y vecino Spider-Man’

Concebida originalmente bajo el título de Spider-Man: Freshman Year, esta nueva serie de animación revisará las historias clásicas del trepamuros con algunos icónicos enfrentamientos de la mano de sus villanos más reconocibles. Respecto a aquellos que estén un tanto liados por la cantidad de hombres araña que hay en la actualidad, esta ficción no estará conectada con el mundo de Tom Holland, sino que partirá de un universo paralelo al igual que sucede los diferentes episodios de ¿Qué pasaría si…?

Fecha de estreno: 25 de enero (2025).

‘Daredevil: Born Again’

No hay ningún tipo de duda, la serie de Daredevil es el proyecto televisivo más esperado de entre todas las series de Disney + en el futuro 2024. Aprovechando el arco narrativo del magistral Born Again, la historia recupera al reparto con el que la historia brilló en Netflix durante tres temporadas. Es decir, Charlie Cox, Vicent D’Onofrio, Jon Bernthal, Deborah Ann Woll y Elden Henson recuperarán a sus personajes originales.

Fecha de estreno:4 de marzo (2025).

‘Ironheart’

Después de hacer su debut como personaje en la errática Black Panther: Wakanda Forever, el personaje de Riri Williams no se ha explorado mucho más allá de la secuela de los héroes africanos. Dominique Thorne interpreta a esta supuesta sustituta de Iron Man dentro de una historia que todavía a día de hoy, desconocemos si tendrá una repercusión grande en el resto del UCM. Aparte de Thorne, el casting se completa con Anthony Ramos (Twisters), Manny Montana (Mula), Lyric Ross (The Class) y Alden Ehrenreich (Solo).

Fecha de estreno: 24 de junio (2024).

‘Eyes of Wakanda’

La animación va a dominar la mayoría de los formatos en las nuevas series de Disney +. Al menos, en lo que respecta a Marvel. Eyes of Wakanda será un recopilatorio de historias sobre guerreros de Wakanda que a lo largo de la historia han recorrido el mundo para recuperar los peligrosos artefactos del vibranium.

Fecha de estreno: 6 de agosto (2024).

‘Marvel Zombies’

Basada en la línea de cómics que se popularizó con el auge de los zombis, Marvel reinventa su universo para contar como sus principales héroes luchan contra una legión de zombis en plena expansión. Algo de lo que ya pudimos ver una breve muestra en uno de los capítulos de la primera temporada de ¿Qué pasaría si…?

Fecha de estreno: 25 de octubre (2025)

‘Wonder Man’

No, no hay que confundirlo con la amazona de DC Cómics. Wonder Man es un personaje de Marvel que en las viñetas españolas recibió el nombre de Hombre Maravilla. Esta versión del personaje se sumergirá en el mundo de los superhéroes a medida que obtiene sus propias habilidades y se convierte en un nuevo aliado en la lucha contra el crimen. La serie recuperará al personaje de Ben Kinglsey que apareció por primera vez en Iron Man 3 y que la Casa de las ideas recuperó para Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos. Yahya Abdul-Mateen II es el encargado de dar vida a Wonder Man. El reparto principal se completa con Lauren Glazier y David Moskowitz.

Fecha de estreno: 25 de diciembre (2025).