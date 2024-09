Los ‘Thunderbolts’ ya están aquí: el tráiler de los antihéroes de Marvel promete mucha acción

Sin un aviso previo y lanzado de forma paralela al adelanto final de Gladiator II, Disney acaba de sorprender a los fans con el primer tráiler de Thunderbolts. Una película que reunirá a los principales antihéroes de la casa de las ideas para un propósito mucho mayor que ellos mismos, en una misión que todavía desconocemos. Una alegría inesperada, sobre todo porque hasta ahora no habíamos podido ver siquiera una imagen oficial de sus integrantes. Eso sí, por el breve vistazo publicado hace escasas horas los marvelitas pueden tener algo muy claro: Estos carismáticos personajes tienen mucho que ofrecer al UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

Según aseguró Kevin Feige hace algún tiempo, el Soldado de Invierno (Sebastian Stan) iba a ser el líder de estos superhéroes disfuncionales. Aunque ahora, la sensación es que más bien será una especie de «cuidador» y que la voz cantante la llevará Yelena Belova (Florence Pugh). Para ser un primer teaser (adelanto breve previo al tráiler inaugural), Thundebolts ha mostrado ya algunas de sus señas de identidad, como el humor o el enfrentamiento entre los diferentes roles que hemos ido conociendo a lo largo del cosmos de películas de la franquicia. Así, de Viuda negra (2021) encontramos a la propia Belova a Alexei Shostakov (David Harbour), Taskmaster (Olga Kurylenko) y la líder Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), quien apareció en la escena postcréditos de la película protagonizada por Scarlett Johansson. Por otra parte, de la serie Falcon y el Soldado de invierno tenemos a John Walker (Wyatt Russell) y de Ant-Man y la Avispa, encontramos Ava Starr (Hannah John-Kamen).

La principal novedad es la del poderoso personaje de los cómics Sentry (Lewis Pullman), presentado como simplemente «Bob». Un miembro de los Vengadores al que en principio iba a dar vida Steve Yeun. Por el momento, el material promocional se ha reservado las habilidades de la nueva incorporación, las cuales prácticamente son ser una especie de homólogo de Superman dentro de Marvel. Por lo que sabemos de su elenco total, Daniel Brühl recuperará al malvado Helmut Zemo, mientras que Geraldine Viswanathan (papel al que iba a dar vida Ayo Edebiri) dará vida a Mel, la mano derecha de Fontaine.

Tráiler de ‘Thunderbolts’

Thunderbolts está dirigida por Jake Schreir, cineasta que debutó en 2012 con Un amigo para Frank y que ya en 2015, filmó su segundo largometraje, Ciudades de papel. Desde entonces su carrera ha estado ligada al terreno de las series, dirigiendo capítulos para Nuevo sabor a cereza, Minx, Bronca y Star Wars: Tripulación Perdida. Su incorporación a Marvel supone una vuelta a la gran pantalla una década después. En el campo del libreto tenemos a Kurt Busiek, guionista de Luke Cage y a Eric Person, un viejo conocido del estudio responsable de varios capítulos de Agent Carter, Thor: Ragnarok y Viuda negra.

Una de las incógnitas que también plantea el tráiler es ese asterisco que la producción ha puesto al lado del nombre. Pero al menos, el breve acercamiento a la historia y a las secuencias realizadas vienen a confirmar lo que Louis-Dreyfus le contó hace un año al New York Times sobre cómo Thunderbolts ha apostado más por los efectos especiales prácticos, frente al abuso desmedido del CGI de algunos productos recientes como Ant-Man y la Avispa: Quantumanía.

«Está muy bien organizado, es muy metódico, y no lo digo en un sentido negativo. En esta película en particular, están muy centrados, francamente, en la historia humana, lo creas o no», comenzaba diciéndole al medio norteamericano. Después, aseguró que la reunión villanesca no tendrá un uso masivo de los efectos digitales completamente hechos por ordenador: «Están tratando de volver a sus raíces, por así decirlo. Y por eso se centran mucho en eso. Están tratando de evitar tantos efectos especiales como sea posible, para que las escenas de riesgo están por todas partes».

El complicado futuro del UCM

Thunderbolts no será la única película de Marvel que llegará en el 2025. el UCM estrenará antes Capitán América: Brave New World (14 de febrero) y la esperadísima The Fantastic Four: First Steps (25 de julio). De la última no existen demasiadas dudas sobre su éxito comercial, pero los ejecutivos de Marvel todavía tiemblan pensando en la recepción de la taquilla de la película protagonizada por Anthony Mackie. La propuesta de Schreir está llena de rostros conocidos y ese fenómeno tan atractivo para los espectadores de juntar por fin, a algunos personajes de este universo de películas.

Thunderbolts llegará a los cines el próximo 30 de abril.