David Harbour habla de su fracaso en el reboot de ‘Hellboy’

A David Harbour el reconocimiento internacional le llegó bastante tarde. El actor había trabajado como actor secundario en títulos tan destacados como La guerra de los mundos, Brokeback Mountain, Revolutionary Road y Quantum of solace, pero seguramente la mayoría de los espectadores no lo recuerde demasiado en esos papeles. No fue hasta su papel del sheriff Jim Hopper en Stranger things que el intérprete se ganó el cariño de los fans de la serie, catapultando su carrera hacia propuestas en las que tendría un protagonismo mayor. De esta forma, aparte de protagonizar recientemente Noche de paz, es un fijo en el futuro del UCM gracias a su papel de Alexei. Sin embargo, el éxito no le ha traído únicamente proyectos que hayan funcionado a la perfección. En 2019, Harbour protagonizó el reboot de Hellboy, uno de los fracasos de crítica y comerciales de ese año. Algo de lo que ahora no se arrepiente pues le propició una brillante lección.

“Veamos, aprendí a no joder con una IP establecida (propiedad intelectual), eso es seguro. Una IP querida y establecida. Esa es la mayor lección aprendida”, le explicaba el actor a Variety. La primera adaptación del personaje de Mike Mignola se llevó al cine en 2004. Ron Perlman asumió el rol del demonio que defendía a la humanidad de las fuerzas de la oscuridad, bajo la dirección de un Guillermo del Toro que ya había destacado con propuestas personales como El espinazo del diablo y la secuela de Blade. Lejos de obtener los resultados deficientes que habían conseguido otras historias de superhéroes en la gran pantalla, el encanto artesanal y la dirección artística comandada por el mexicano consiguió que todavía, a día de hoy, los fans guarden en su memoria con cariño, tanto esta como su secuela directa, El ejército dorado. Unas sensaciones y trabajo con el registro de la fantasía de partida, complicadísimo de superar.

De hecho, para David Harbour, la película fracaso incluso antes de que se filmara: “Cualesquiera que fueran los fracasos o los éxitos de esa película, de los cuales hay muchos, en sí tenía tal cosa que era casi imposible. Mientras que algo como Stranger things o Noche de paz supone algo original para que la gente pueda juzgarlo cuando sale, cuando lo ven. No tienen, al entrar en eso, tantas cosas, y siento que eso para mí es o que es tan difícil de la propiedad intelectual existente. Quiero decir que es difícil sobre Star Wars, es difícil sobre estas cosas que son amadas”, terminó de reflexionar el actor neoyorquino.

Harbour tiene ahora mismo en cartelera Noche de paz y en 2024 regresará al papel de Red Guardian en la franquicia de Marvel, Thunderbolts.