David Harbour dice que ‘Thunderbolts’ traerá cosas nuevas al UCM

La pasada Comic-Con 2022 celebrada en San Diego, trajo un gran mapa proyectual sobre el futuro de las producciones que se sucederán en los próximos años. Orquestada por el productor ejecutivo Kevin Feige, la Fase 4 acaba de llegar a su fin con el estreno de Black Panther: Wakanda forever y con Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, se dará el inicio de la Fase 5. Después de este salto narrativo, sabemos que Thunderbolts será una historia especial, reuniendo a algunos de los antihéroes más relevantes de la actualidad en La Casa de las Ideas. Desgraciadamente, todavía tendremos que esperar al 2024 para verla, así que por el momento los fans deben contentarse con la poca información que sus actores ofrecen en las entrevistas. Entre todos ellos, ha sido David Harbour el encargado de transmitir sus sensaciones sobre la relevancia de estos Vengadores villanescos:

El actor de Stranger Things describió la historia como “realmente buena”, aunque matizó que todavía no había podido leer el guion definitivo. Alimentando el Hype, Harbour le explicaba a Collider que Thunderbolts iba a traer novedades al UCM: “No es lo que esperaríais. Incorpora un par de elementos nuevos, cosas nuevas que aún tenemos que ver en el universo”.

Por otra parte, el intérprete se mostró muy contento con sus compañeros de reparto, explorando un poco más el personaje de Julia Louis Dreyfus. También reunirá al Soldado de Invierno de Sebastian Stan, el John Walker de Wyatt Russell y dos personajes femeninos que hasta ahora, han tenido participaciones anecdóticas en el UCM, como son Antonia Dreykov (Olga Kurylenko) y Ava Starr (Hannah John-Kamen). Harrison Ford sustituirá al fallecido William Hurt, como Thaddeus Ross y seguramente, también se recupere la relación padre-hija adoptiva del personaje de Red Guardian, el personaje de Harbour y la nueva Viuda Negra, la Yelena Belova encarnada por Florence Pugh.

Thunderbolts cerrará la Fase 5, estrenándose el 26 de julio de 2024 según el calendario de Marvel. Antes que eso, aparte de la tercera entrega del hombre hormiga, veremos Guardianes de la Galaxia Vol.3, The Marvels y Capitán América: New World Order. En cuanto a las series, La casa de las Ideas prepara una buena tanda de ficciones destinadas directamente a Disney +: Secret Invasion, Echo, la segunda temporada de Loki, IronHeart, Agatha Harkness: Coven of Chaos y Daredevil: Born Again. Toda una serie de producciones que no nos dejarán descansar del género superheroico.