‘Ant-Man y la Avispa: Quantumania’, una película clave en la Fase 5

La Cinema-Con de San Diego ha traído una buena lista de novedades cinéfilas a la agenda cinematográfica de los próximos años. Concretamente y como no podía ser de otra forma, el equipo de Kevin Feige y Marvel han sido los grandes abanderados del evento, mostrando el panel con el futuro de La Casa de las ideas que ha acaparado la atención del público. Entre los diferentes anuncios, el ideólogo del UCM reveló que la Fase 5 de la planificación estratégica de estrenos comenzaría con Ant-Man y la Avispa: Quantumania. La tercera entrega de las aventuras de estos pequeños (y por momentos gigantes) héroes todavía no ha publicado de forma oficial su tráiler y sin embargo, las filtraciones no se han hecho esperar.

A grandes rasgos generales, la Cinema-Con presentó esta nueva etapa de la marca comiquera como La saga del Multiverso. El año pasado el director Peyton Reed anunció en Twitter que el rodaje de Ant-Man y la Avispa: Quantumania había finalizado su rodaje. Ahora, ya han pasado dos días desde que el primer adelanto de la película se proyectase para los asistentes y lo visto en el contenido del mismo se ha expandido sin control. Quantumania retoma los acontecimientos de Vengadores: Endgmame con una gira de promoción de la autobiografía de Scott Lang (Paul Rudd), “Look Out for the Little Guy”. Aunque los fans parecen encantados con la figura del pequeño gran héroe, las cosas en casa no parecen ir del todo bien como podríamos creer. El glamour desaparece en la vida privada de Lang, quien tiene que lidiar con los problemas que su hija Cassie (Kathryn Newton) tiene en la escuela y con la ley. Por otro lado, la relación del protagonista con Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) se ve algo inestable, propiciada en parte por la nueva relación de sus padres Hank Pym (Michael Douglas) y Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer).

Quantumania supondrá, además de todos estos líos, un vistazo al tiempo que Lang permaneció atrapado en el Reino Cuántico durante el chasquido de Thanos. Haberse perdido cinco años de la etapa de crecimiento de su hija pasa factura a su entendimiento mutuo y la doble vida entre ser Ant-Man y las relaciones familiares y personales tampoco ayuda mucho. Desafortunadamente, el tráiler pega un oscuro giro cuando se escucha la voz de Kang el conquistador (Jonathan Majors) diciendo: “Eres un hombre interesante, Scott Lang. Has perdido mucho tiempo, pero el tiempo, no es lo que pasa. Cuando puedes ver el tiempo como yo lo hago, puedes ver todo. Todo a lo que te aferras, todo lo que llamas vida, sé cómo termina”.

Ant-Man y la Avispa: Quantumania llegará a los cines el próximo 17 de febrero de 2023.