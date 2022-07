Estas son las películas y series que Marvel estrenará hasta 2026

Hace ya mucho tiempo que la moda del cine de superhéroes dejo de ser precisamente eso, una moda. Marvel junto a Disney, llevan estructurando sus películas (ahora también series) desde hace más de una década. Una labor que, con mayor o menor éxito cualitativo, supone un ejercicio de planificación estratégica tremendo. Por eso mismo, no es de extrañar el éxito y el impacto que ha tenido la presentación del panel de las fases 5 y 6 que Kevin Feige mostró en la Comic-Con de San Diego ayer. Desafortunadamente sólo los fans que acudieron al evento han podido ver la mayor parte de los tráilers y teasers, pero eso no quita para que el anuncio de las películas y series que Marvel estrenará en los próximos 4 años. Unas historias que no hacen más que confirmar que La casa de las ideas ha abierto de par en par, las puertas de la saga del multiverso.

La saga del multiverso comienza oficialmente después de Spider-Man: Far from home e incluye tres fases: 4,5 y 6. Feige y su equipo anunciaron que el final de la fase 4 estaba muy cerca, terminando con la llegada de la serie de She Hulk a Disney + y de Black Panther: Wakanda forever a los cines. Parte del contenido de la Fase 5 ya se había anunciado previamente, sin embargo tanto la imagen oficial de las tipografías de la cinta de los Thunderbolts y la serie de Daredevil: Born again, enloquecieron a los fans que se habían reunido en la convención. El cronograma completo de la fase 5 se extiende desde 2023 hasta 2024, con Ant-Man y la avispa: Quantumania abriendo un nuevo capítulo dentro del relato del UCM. Algo previsible ya que está previsto que Kang el Conquistador, el nuevo Thanos de esta etapa, aparecerá como villano en la tercera parte de las aventuras del hombre hormiga.

A finales del 2024 comenzará la Fase 6, en la que hay dos largometrajes y varias series sin título. Eso sí, se produjo un grito ensordecedor en la sala cuando Feige proyectó los tres nombres de las cintas más relevantes para los amantes de la empresa de cómics. Por un lado, la película en solitario de Los cuatro fantásticos y por otro, las dos nuevas entregas de Los vengadores; Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret wars. ¿Cuál es la película del futuro de Marvel que esperáis con más ganas?