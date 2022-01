Ant-Man 3 o Ant-Man y la Avispa: Quantumania, como reza su título oficial, se encuentra en plena postproducción. La tercera entrega se encuentra ahora mismo en postproducción, un estado muy avanzado, teniendo en cuenta que la película está programada para el 28 de julio del 2023. Unas fechas que pueden entenderse si tenemos en cuenta la compleja planificación que Kevin Feige está articulando alrededor de la Fase 4. Ant-man 3 llegaría en el tramo final, justo antes de Guardianes de la Galaxia Vol.3 y la nueva película de Los 4 fantásticos. De este modo y como es habitual desde Marvel, se sabe muy poco de la producción dirigida por Peyton Reed. Por suerte, en la película aparece Bill Murray, un auténtico filtrador de información que nos ha asegurado que su personaje es un villano ¿o nos estará troleando el actor fetiche de Wes Anderson?

Bill Murray y la palabra comedia siempre van de la mano, una característica que siempre nos invita a pensar que el actor de Los Cazafantasmas puede estar tomándonos el pelo. Cuando se anunció el fichaje del intérprete por parte de La casa de las Ideas, se originaron varios rumores sobre cuál sería su personaje. Algunos se aventuraron a pensar que Murray sería una versión envejecida de Paul Rudd, siendo su aparición un breve cameo. Sin embargo, en una conversación en The Eli Manning Show, corroboró no solo su aparición, sino que interpretaría a un villano.

Después de afirmar que estaría en Ant-Man 3, la presentadora le pregunto cuál sería su poder, a lo que Murray respondió: “Mi poder es que soy un tipo malo”. Tan pronto como se sucedió esta afirmación, los fans comenzaron a investigar sobre qué antagonista del universo marvelita podría encarnar el cómico actor. Más tarde, Jimmy Kimmel quiso hacer lo mismo que su compañera de profesión, interrogando al nuevo fichaje sin que este soltase prenda:

“Se supone que no debo decir…Están haciendo una película, ¿de acuerdo? (…) Tiene a Paul Rudd, que interpreta a Ant-Man y está Evangeline Lilly, que interpreta a La avispa. Y Michael Douglas, no recuerdo cuál es su nombre en la película, y Michelle Pfeiffer. Todos están en la película. Pero yo no esto en libertad de hablar de ello”.