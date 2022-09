‘Black Panther 2’: Kevin Feige explica por qué es «demasiado pronto» para reformular el papel de Chadwick Boseman

El papel de Chadwick Boseman como T’Challa en el universo cinematográfico de marvel es, con total seguridad, uno de los más queridos por los fans. Por ello, cuando se planteó realizar una continuación después de su repentino fallecimiento hubo muchos temas delicados que tratar. ¿Estaban preparados los fans para ver a un nuevo Black Phanter? ¿Cómo habrán tratado los guionistas la desaparición del anterior protagonista? Estas preguntas podrán ser resueltas tras el estreno de Black Panther 2 el próximo 11 de noviembre, pero antes Kevin Feige ha vuelto a hablar para Empire, sobre la prontitud de reformular el trayecto del icónico personaje:

El personaje de Black Panther fue introducido en el UCM en Capitán América: Civil war, antes de protagonizar su propia historia en un título relevante para la industria por dos motivos; el primero de ellos la conformación de un reparto mayoritariamente afroamericano y el segundo, porque estuvo considerada por la Academia como una de las cintas más relevantes del año al nominarla en la categoría de mejor película de los Oscar. Ahora parece algo arriesgado y seguramente, algún otro estudio habría terminado sustituyendo al actor por otro, pero desde la casa de las ideas sintieron que era “demasiado pronto”:

“Parecía que era demasiado pronto para volver a lanzar el personaje. Stan Lee siempre decía que Marvel representa el mundo fuera de tu ventana. Y habíamos hablado sobre cómo, a pesar de lo extraordinarios y fantásticos que son nuestros personajes e historias, hay un elemento humano e identificable en todo lo que hacemos. El mundo todavía está procesando la pérdida de Chad y Ryan Coogler (el director) vertió eso en la historia”.

Falta por ver cómo acepta el público esa transición, aunque parece claro que para homenajear a Boseman, lo lógico sería que alguien recogiese su liderazgo de héroe y de esta forma, el papel no moriría con él. Una idea compartida por la propia familia del actor, quienes desean que se reformule el rol del superhéroe. Mucho antes de morir, el actor ya expresó sus deseos sobre cómo quería que viesen su labor: “Quiero que la gente vea el papel y no me vea a mí…ese es el trabajo de un actor…donde no se trata de mí. Es sobre el papel y la gente recordándolo”.

Black Panther 2 explorará el universo de Wakanda (de ahí la coletilla de su subtitulo Wakanda forever), indagando sobre varios de sus personajes y la riqueza de la cultura del país del vibranium.