Daniel Radcliffe cierra la puerta a cualquier rumor sobre ser el nuevo Lobezno: «No quiero volver a quedar encerrado en algo»

11 años después de encarnar a uno de los personajes más reconocidos por los fans del cine fantástico, Daniel Radcliffe se ha ganado el respeto de la industria gracia a varios papeles en pequeñas producciones creativas como Horns, Swiss Army Man o Guns Akimbo. Sin embargo, todos estos estrafalarios papeles no han conseguido jamás apaciguar los rumores sobre un posible regreso a la saga creada por J.K. Rowling, ni tampoco acallar que pudiésemos verle en el futuro cercano como el nuevo Lobezno que necesita el UCM. Algo que ha terminado por descartar en su última entrevista para la revista GQ, alegando lo poco que le interesa ahora mismo volver a “quedarse atrapado” en una franquicia.

Las especulaciones surgieron a partir de su participación en La ciudad perdida. Una superproducción protagonizada por Channing Tatum y Sandra Bullock, en la que el actor cumplía el papel de un divertido millonario excéntrico. Ese renovado interés en la participación de proyectos más grandes volvió a despertar la curiosidad que tan frecuentemente, alimenta esos rumores infundados. Ahora, Radcliffe ha querido desmarcarse de cualquier información que lo catalogue como el nuevo Lobezno: “Es puramente un rumor de la gira de prensa. Digo algo y luego de vez en cuando, me aburro de responder de esa manera, así que digo algo diferente y eso lo desencadena de nuevo. Nunca debería abrir la boca”.

El actor, continuó explicando que disfruta demasiado de la flexibilidad que le aporta el cine independiente como para abocarse de nuevo a una franquicia que podría encasillarle de nuevo: “Simplemente no quiero quedar atrapado en algo que no estoy seguro que pueda amar la misma cantidad todo el tiempo”. No es la primera vez en la que el actor rechaza la palabrería sobre una posible incorporación a Marvel. Radcliffe piensa que es una situación que se da porque el personaje de Logan en los cómics, es bajito y entonces, los fans y periodistas piensan en intérpretes de baja estatura.

Daniel Radcliffe se encuentra promocionando Weird: The Al Yankovic Story, el biopic sobre el reconocido músico y cantante. Por otra parte, de momento no habrá nuevo Lobezno, ya que Hugh Jackman regresará al papel Deadpool 3. Una más que probable última vez para Jackman, con el que por fin se podría conectar a un heredero que lo sustituya en el futuro del UCM.