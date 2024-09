‘Agatha, ¿Quién si no?’ tiene el primer desnudo de una mujer en Marvel

Una de las principales críticas que se le hacen al UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) es que en su mayoría, el conjunto de películas y series parecen «un corta y pega» sin personalidad. Ficciones hechas con plantilla con ciertos márgenes que no se pueden traspasar. Aunque por supuesto, incluso en la casa de las ideas existen excepciones que ligeramente han aportado notas de color autoral, como el trabajo de James Gunn en la trilogía de Guardianes de la galaxia o Sam Raimi con Doctor Strange y el multiverso de la locura. Pero aun con esas ligeras licencias, tradicionalmente Kevin Feige y su equipo no habían atravesado ciertas líneas rojas, tales como la violencia desmedida, escenas de sexo o los desnudos. Algo que ha cambiado con el primer capítulo de Agatha, ¿Quién si no? en el que su protagonista se ha convertido en la primera mujer sin ropa en un filme de Marvel desde que esta pertenece a Disney.

Bueno, evidentemente no hablamos de un desnudo integral. Pues esto más que un moralismo impuesto por la compañía es una decisión de estrategia comercial. Si el estudio programase historias con personajes sin ropa o violencia desmedida, el sello tendría que distribuir sus películas bajo el calificación R en los cines y con seguramente, cierto control parental dentro de Disney +. Hasta ahora, personajes como Hulk o Thor habían aparecido mostrando sus posaderas, pero Kathryn Hahn ha sido la primera mujer en aparecer del mismo modo en el universo marvelita. Hahn da vida a la bruja que comanda la serie, recuperando al personaje que conocimos por primera vez en Bruja Escarlata y Visión. Un spin-off tardío que la major ha retrasado en incontables ocasiones, acumulando hasta un total de cuatro cambios en el nombre de la serie: Agatha: House of Harkness, Agatha: Coven of Chaos, Agatha: Darkhold Diaries. Unas variantes de título que no hacían presagiar nada bueno en el resultado y calidad final de la ficción de esta nueva producción secundaria, dentro un cosmos cinematográfico que ha tenido que recuperar a Robert Downey Jr. para devolver la esperanza al futuro cercano de la franquicia.

(A continuación, se mencionan algunos spoilers del primer capítulo de la serie Agatha, ¿Quién si no? y de Wandavisión).

El primer desnudo femenino en Marvel

Aquellos que hayan visto ya el primer episodio de Agatha, ¿Quién si no? habrán notado algo bastante inesperado dentro de las historias fílmicas de la productora. Dicho piloto, comienza con Agatha Harkness (Hahn) atrapada en una versión true crime bastante similar a lo que hemos visto en otros shows televisivos como Mare of Easttown. Circunstancia que es resultado del hechizo que Wanda (Elizabeth Olsen) le puso al final de Bruja Escarlata y Visión. Afortunadamente para ella, Rio (Aubrey Plaza) invade dicho conjuro para recordarle quién es realmente, empujándola a desnudarse a través de todos los personajes que ha interpretado tras intentar robar la magia del caos de la ex miembro de los Vengadores. Al final del proceso, Agatha queda completamente desnuda.

No obstante y como hemos recalcado anteriormente, la desnudez de Hahn se remite a que su propio cabello cubre sus pechos y su culo únicamente se aprecia en una breve toma. Independientemente de ello, ver a ese personaje femenino pasear desnuda por el vecindario descoloca un poco a los asiduos al UCM. Hahn en su última entrevista ha confirmado que la idea fue realmente suya.

«Bueno, se me ocurrió a mí», le decía la actriz a a Variety. Un recurso que la ganadora del Globo de Oro ve justificado, dado el momento narrativo en el que se encuentra su personaje: «Pensé que era bueno verla tan desnuda, literalmente, como fuera posible, lo que hablaba de su impotencia en el momento actual. En ese punto de la serie, ella ha sido despojada de todo su poder. Quiero decir, ella realmente no tenía nada en ese momento, así que se trató de ilustrar esa brecha entre ese momento y su recuperación de su poder».

‘Agatha, ¿Quién si no?’: sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de Agatha, ¿Quién si no? es la siguiente: «Después de quedar atrapada en un hechizo de Wanda, Agatha es liberada de su ilusión, recuperando la memoria y descubriendo quién es realmente. El problema es que ha perdido sus poderes y para ello, tendrá que recorrer el Camino de las brujas formando un aquelarre con varios aliados inesperados. Todo ello con el objetivo de volver a recuperar su fuerza».

Con nueve episodios, Agatha, ¿Quién si no? está planteada como una miniserie en la que además de Hahn y Plaza, encontramos en el reparto principal a Maria Dizzia, Emma Caulfield, Ali Ahn, Patti LuPone y Joe Locke.