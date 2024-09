‘Agatha, ¿quién si no?’: vuelve el Marvel que más gusta pero llega tarde

Ya se han estrenado los dos primeros episodios de Agatha, ¿quién si no?, la nueva serie de Marvel para Disney+. Se trata de un spin off de la maravillosa Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) que llega tres años después y se centra en el personaje de Agatha Harkness (Kathryn Hahn). Agatha, ¿quién si no? es, de momento, un producto más que digno, divertido, ágil y que juega con la especulación de los devotos. El problema es el mismo que lleva arrastrando el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) desde hace 3 años: para poder ver algo de este mundo hay que hacer los deberes. Nada de lo que hacen es apto para nuevos seguidores. Este nicho, al final, provoca cansancio, hastío y pereza. Esa dictadura de los fans, esas autorreferencias constantes que hacen muy difícil la evolución y el cambio. Aún con todo, la que nos ocupa es una ficción estimulante que conjuga géneros de todo tipo (pasa de la sit-com al terror de manera orgánica) y que cuenta con un casting perfecto y escenas de un poder visual apabullante. Hubiésemos deseado que las desventuras de esta bruja supuestamente malvada llegasen mucho antes, sobre todo por no tener que hacer esfuerzos para recordar lo que ha pasado antes en el UCM, pero es lo que tiene la industria de las plataformas.

Bruja Escarlata y Visión fue la primera serie de Marvel y resultó ser una obra magistral. Llegó en 2021, en un momento en el que el UMC se encontraba en pleno apogeo tras el éxito indescriptible de Los Vengadores: Endgame. Éramos muchos los que habíamos seguido, sin problemas, todos los productos de este universo superheróico, por lo que la historia de Wanda Maximoff nos interesaba y la teníamos fresca. Pero lo mejor es la apuesta por el riesgo que supuso esa miniserie. Durante los primeros tres episodios, el espectador no entendía lo que estaba ocurriendo. Eran capítulos que homenajeaban las sitcoms de los años 50 y 70 en los que los protagonistas (Wanda y Visión- quien había muerto en Los Vengadores: Infinity War) vivían felizmente casados y tenían dos hijos. Luego (atención, spoilers) descubrimos que era todo un hechizo de Maximoff , quien ,incapaz de superar el duelo, había retenido a un pueblo entero contra su voluntad para que formara parte de su fantasía. Así se nos vendió una historia profunda que reflexionaba sobre la aceptación de la muerte y de nuestra propia identidad.

Luego, el drama de Wanda continuó en Doctor Strange y el Multiverso de la locura, cinta en la que la ya Bruja Escarlata (el personaje más poderoso de Marvel) intenta (de manera muy sangrienta) recuperar a sus hijos, perdidos en realidades paralelas. En esta película Wanda, supuestamente, muere.

Una bruja diferente

El caso es que una de las grandes sorpresas que nos dio Bruja Escarlata y Visión fue el personaje de Agatha Harkness, una robaescenas en toda regla que resultó ser la villana de la función que estaba interpretada por Kathryn Hahn, una actriz portentosa que, por fin, se enfrentaba a la popularidad de masas tras décadas destacando en papeles secundarios.

Agatha, ¿quién si no? comienza con la protagonista aún bajo el hechizo de Bruja Escarlata, quien le robó todos sus poderes y la condenó a seguir viviendo en una fantasía paralela. Por ello, el arranque del primer episodio es un cínico y brillante homenaje a las series de detectives nórdicas, en el que Agatha/Agnes es una agente de policía que investiga la muerte de una mujer en pleno bosque (¿Es Wanda?) Pero a los 30 minutos de metraje, el truco se rompe y Agatha vuelve a recordar quién era gracias a los personajes Rio Vidal, una bruja vinculada al pasado de Agatha e interpretada por la siempre magnética Aubrey Plaza y por un adolescente misterioso interpretado por Joe Locke (Heartstopper). Este rol es el gran enigma de la serie. Nadie puede conocer su nombre real y procedencia y son muchos los fans que dan por hecho que se trata de Billy, uno de los hijos de Wanda Maximoff. Pero también hay otra posibilidad. Recordemos que en los cómics, Agatha- que no es tan mala y ayuda a Los cuatro fantásticos- tiene un hijo que se convierte en un villano sediento de poder.

Todo lo leído hasta ahora demuestra lo intrincado que es el UMC. Ese es su principal problema: lo que se le exige al espectador medio, sobre todo desde que comenzasen las tramas de multiversos y realidades paralelas. Parece que hay que estudiar un máster antes de ver un producto Marvel y eso es agotador. Y es una lástima para productos tan divertidos y bien realizados como Agatha, ¿quién si no? De verdad que, televisivamente hablando, es una serie estupenda. Eso sí, sólo la pueden disfrutar los fans.