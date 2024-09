Agatha Harkness: La bruja más temida del UCM está a punto de desatar el caos en Disney+

La plataforma de streaming Disney+ vuelve del verano con fuerza y nuevos estrenos para cautivar a sus usuarios. El próximo 19 de septiembre se estrena la esperada nueva serie de Marvel Agatha ¿quién si no?, el 11 de octubre la serie original Regreso a Las Sabinas, el 30 de octubre la ficción Yo, adicto y a finales del año Del revés 2 la película de animación que ha triunfado este verano. Para los que les gustan las ficciones de fantasía, una buena noticia es el estreno de Agatha ¿quién si no? en la plataforma de streaming Disney+ con un doble episodio que supone el regreso de la actriz Kathryn Hahn. A esta actriz la conocemos por su trabajo en las ficciones Parks and Recreation o la temporada 2 de The White Lotus. En esta nueva serie Agatha descubre que ha perdido sus poderes cuando un misterioso adolescente gótico la libera de un conjuro engañoso.

El reparto principal de Agatha ¿quién si no? se ha reunido en una rueda de prensa durante la D23 para contar algunos detalles sobre esta serie. Cuando les preguntaron qué les había impresionado más del set de rodaje todas coincidieron en que lo que más les impresionó fue la recreación de La Senda de las Brujas. «Cuando entramos al set, creo que varias de nosotras rompimos a llorar o empezamos a llorar», explicó Patti LuPone. «Porque no creo que, en mi caso, haya visto nunca un set más bonito en mi vida. Y era impresionante. Simplemente era impresionante», añadió la actriz emocionada.

La serie Agatha ¿quién si no? ha sido dirigida por Jac Schaeffer, conocida por Bruja Escarlata y Visión, junto con Rachel Goldberg y Gandja Montiero. En el equipo de la serie se encuentran Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Mary Livanos y Jac Schaeffer como productores ejecutivos. Incluso contará con Robert Lopez y Kristen Anderson-Lopez para los números musicales.

La serie está protagonizada por Agatha Harkness la cual es una ingeniosa bruja que encantó a los espectadores en WandaVision. Ahora este personaje liderará un aquelarre de brujas en el traicionero Camino de las Brujas. Agatha ahora no tiene sus poderes y tiene que superar las pruebas mágicas y defenderse de las fuerzas oscuras para descubrir los secretos del camino. ¿Serán capaces Agatha y su aquelarre de resolver el misterio?

Según la sinopsis oficial de la serie: «En Agatha, ¿quién si no?, la infame Agatha Harkness descubre que ha perdido sus poderes cuando un misterioso adolescente gótico la libera de un conjuro engañoso. El chico despierta su interés cuando le ruega que lo lleve a la legendaria Senda de las Brujas, un mágico camino plagado de pruebas que recompensa a las brujas que sobreviven dándoles aquello que ansían. Juntos, Agatha y el chaval reunirán un aquelarre de brujas desesperadas y partirán hacia la Senda».

El reparto de esta nueva serie fantástica

La protagonista de la serie es la actriz Kathryn Hahn que interpreta el papel de Agatha Harkness. A la actriz la conocemos por este papel, pero también porque protagonizó la serie de comedia dramática de Prime Video Transparent de 2014 a 2019, por la que recibió una nominación para un premio Primetime Emmy a la mejor actriz de reparto en una serie de comedia. Hahn también protagonizó la serie de comedia de Amazon Prime Video I Love Dick (2016-2017) y la miniserie de comedia de HBO Mrs. Fletcher (2019).

También en el reparto están los actores Joe Locke, Sasheer Zamata como Jennifer Kale, Ali Ahn como Alice Wu-Gulliver, Emma Caulfield como Sarah Proctor y Patti LuPone como Lilia Calderu. El papel de Río es interpretado por la actriz Aubrey Plaza que interpreta a Río Vidal uno de los personajes más misteriosos de la serie. A esta actriz la conocemos por sus papeles en Parks and Recreation o la temporada 2 de The White Lotus. Además, en la serie también están Maria Dizzia, Paul Adelstein, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili. Debra Jo Rupp como Sharon Davis,

En el mes de septiembre la plataforma de streaming Disney+ estrenará también Murai In Love, la temporada 7 de S.W.A.T, Guga por Kuerten, Los Chávez, LEGO Star Wars: la reconstrucción de la galaxia, Resident Alien Temporada 3, Sir Ranulph Fiennes: retorno salvaje y Vuelve, Priscila.

Tendremos que esperar a que se estrene para saber si habrá una segunda temporada de Agatha ¿quién si no?, aunque por ahora nadie se ha pronunciado al respecto y solo se conocen los próximos estrenos de Marvel.

El 14 de febrero de 2025 se estrenará la película Capitán América 4: Brave New World y la cinta Los 4 Fantásticos el 25 de julio de 2025. Por ahora sus seguidores se tendrán que conformar con esta nueva serie que pretende sembrar el caos en Disney+ el 19 de septiembre.