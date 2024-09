‘Agatha, ¿quién si no?’: el reparto cree que es la serie «más gay» de Marvel

Pocas ficciones de Marvel han tenido más retrasos y complicaciones que Agatha, ¿quién si no? La serie nace como un spin-off de Bruja Escarlata y Visión, otro de los seriales del cada vez más difícil de seguir UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) que se estrenó hace ya tres años en Disney +. Dicha historia fue la primera franquicia original para televisión del servicio de streaming, siguiendo acontecimientos directos de las películas y dando un enfoque nuevo que influiría en la narración de las mismas. Sin embargo y desde entonces, esa expansión universal cada vez se ha vuelto más anecdótica, ofreciéndole a la audiencia el recorrido de personajes tan secundarios como Echo, She-Hulk: Abogada Hulka o incluso la desastrosa Invasión secreta. Hoy, el turno le ha llegado a la bruja villana de Wandavisión con un reparto que asegura que esta es la serie «más gay de Marvel».

Con un público saturado con el género y con la intrascendencia de productos que no tendrán una relevancia especial en la línea principal de los futuros largometrajes, no nos extraña que la aventura en solitario del personaje interpretado por Kathryn Hahn haya tenido múltiples cambios, incluidos cuatro nombres diferentes: Agatha: House of Harkness, Agatha: Coven of Chaos, Agatha: Darkhold Diaries y finalmente, Agatha ¿Quién si no? Aunque recientemente Brad Winderbaum, director de streaming de Marvel Studios, contaba que esos cambios habían sido «adrede» según él para «fastidiar a la audiencia». Estrategia que nos creeríamos si el anuncio oficial no se hubiese producido en 2021. Con todo, como en cada nueva historia lanzada por el equipo de Kevin Feige, la ficción mágica navegará en la polémica desde el minuto uno dadas las palabras de su casting de intérpretes. Los dos primeros capítulos aterrizan hoy en la plataforma de la casa del ratón, teniendo después un capítulo semanal hasta llegar a los nueve episodios totales. ¿Responderá bien la audiencia o será otro proyecto inane perdido en el mar de contenidos de la compañía?

«Será una explosión gay»

Por lo que en principio sabemos de quienes ya han podido echar un vistazo a Agatha ¿Quién si no? es que el guion de Jac Schaeffer recupera la diversión para el UCM, alejándose de la sobriedad que ha perseguido a la marca desde que los Vengadores terminasen con la amenazada de Thanos. No obstante, esa controversia puede anticiparse ya desde la propia polarización que existe sobre el show, entre una crítica especializada agotada con las historias secundarias y unos espectadores a los que en términos generales, la vuelta del humor les ha parecido algo refrescante. Tonalidad que por otra parte, ya marcó en su momento la serie original que presentó a esta antiheroína.

De esta forma, Aubrey Plaza y el resto de sus compañeros han explicado en una de las últimas entrevistas promocionales que el programa «al final será una explosión gay» y que en realidad, esa es la razón por la que la actriz de The White Lotus se apuntó en un principio. Opinión compartida por el resto de actores del elenco, desde la protagonista Hahn hasta el resto del casting formado por Sasheer Zamata, Patti LuPone, Joe Locke y Ali Ahn.

«Es el programa más gay de Marvel», le señalaba Ahn en la entrevista conjunta del reparto con Variety. Algo en lo que parecen coincidir a todos sus compañeros, especialmente para Zamata, quien profundizó un poco más en el tema: «Estoy de acuerdo con eso. Lo notarán cuando lo vean. Las brujas somos queer, inherentemente, simplemente porque somos marginadas por muchas razones. Este programa muestra una muy buena representación de diferentes tipos de personas y que todos podemos usar el poder que tenemos dentro para seguir adelante y ser grandes».

Por su parte, Locke apuntó que la trama tiene muchas facetas y que «la homosexualidad es una de ellas». «Esa es una de las mejores cosas del programa. Teen es un chico queer en el programa, pero no es la fuerza impulsora, lo que creo que es realmente genial. Es realmente agradable tener estos personajes queer positivos», explicaba el protagonista de Heartstopper. Por último, la protagonista valoró el hecho de que todo sea algo «muy normalizado».

¿De qué trata la serie de ‘Agatha’?

Según la sinopsis oficial, Agatha ¿Quién si no? parte de la liberación de la protagonista a manos de un adolescente gótico, después de que la Bruja Escarlata la encerrase con un poderoso hechizo. Agatha ha perdido sus poderes, así que para enmendar dicha situación, recorrerá el Camino de Brujas con varios aliados para recuperar toda su fuerza.