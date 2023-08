‘Heartstopper’: esta es la enfermedad que Charlie (Joe Locke) padece en la temporada 2

La segunda temporada de Heartstopper ya está disponible en Netflix. Una serie que desde su estreno ha tenido un gran éxito, y cuya nueva temporada visibiliza el papel de los trastornos de alimentación a través de la historia de Charlie.

Tras haber sufrido bullying en el pasado, Charlie desarrolló una forma insana de resolver la ansiedad que padece debido este trauma. De esta forma, acababa contándole a Nick su enfermedad después de sufrir un desmayo, revelando que padece anorexia nerviosa.

Los síntomas que Charlie posee en la serie, fueron confirmados realmente a través de los cómics originales de Alice Oseman que Netflix ha adaptado para llevar a la pantalla la serie Heartstopper. De esta forma, se visibiliza un trastorno que padecen millones de personas, en su mayoría jóvenes.

