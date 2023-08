Llega a España la ‘estafa Netflix’: es muy realista y te puede vaciar la cuenta

Las plataformas de streaming se han convertido en la principal forma de entretenimiento en el hogar, y es que no cabe duda de que la comodidad de poder ver una serie o película en donde quieras y en el momento que quieras es todo un puntazo, impensable cuando hace años tenías que sentarte en el sofá a la hora indicada en el día señalado para ver un único capítulo. Te contamos cuál es la bautizada como estafa Netflix que te puede desplumar la cuenta en un abrir y cerrar de ojos… ¡mucho cuidado con caer en ella!

Las estafas, lamentablemente, forman parte de nuestro día a día, tanto que prácticamente en cualquier rincón te puedes encontrar alguna, ya esa de forma presencial u online, que los ladrones se han modernizado para llevarse lo que no es suyo gracias a aplicaciones, páginas web y dispositivos varios.

Así es la llamada estafa Netflix

Netflix siempre está en boca de todos, en ocasiones por polémicas como acabar con las cuentas compartidas o incluir un plan que incluye publicidad y que es el más barato de todos. Por desgracia, ahora lo está también por una estafa que lleva su nombre pero que, hay que dejar claro de entrada, no tiene nada que ver con la empresa de streaming estadounidense.

Los ciber delincuentes se aprovechan de todo lo que pueden para estafar a los ciudadanos, y en este caso han creado la llamada estafa Netflix, de la cual informa el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). Se trata de una nueva campaña de phishing con la que obtener información de las tarjetas de crédito para después desplumar las cuentas, en este caso suplantando la identidad de Netflix.

La estafa consiste en que los delincuentes envían correos a potenciales víctimas alertando de que la suscripción de Netflix ha expirado y que pueden extenderla de forma gratuita durante 90 días. Para hacerlo, deben seguir un enlace y rellenar todos sus datos, incluidos los de la tarjeta, y ahí está la estafa, de esa forma obtienen los datos para después ir cuenta por cuenta llevándose todo lo que puedan.

Si recibes un correo en el que supuestamente Netflix te alerta de que tu suscripción va a caducar o ha caducado, entra en la plataforma pero por su dirección de confianza, no siguiendo el link que se incluye en el correo, ya que será una página clonada pero no la original. Si has picado, lo primero que debes hacer es bloquear tu tarjeta, o cancelarla, y por supuesto revisar si ya te han realizado algún cargo en ella.