‘Heartstopper’: las verdaderas parejas del elenco de la serie de Netflix

Heartstopper ha regresado a la plataforma de Netflix y lo ha hecho de la mano de su segunda temporada. La popular ficción protagonizada por los actores Kit Connor y Joe Locke se ha convertido en un absoluto éxito a nivel internacional desde que vio la luz con su primer episodio, y no es para menos.

Los suscriptores de la plataforma de la N roja están siendo testigos de una historia inigualable donde el romance juvenil es uno de sus ingredientes esenciales. Por ello, y debido a la enorme química que desprenden las parejas de la serie, no es de extrañar que muchos fans quieran saber si el amor a traspasado la pantalla entre ellos o no o, por el contrario, si se encuentran solteros.

La mayoría de los actores que componen el elenco de Heartstopper han declarado abiertamente pertenecer a la comunidad LGBTQ+. Sin embargo, y en cuanto a sus vidas amorosas se refiere, suelen ser más privados. Cuando la serie fue estrenada a nivel global, Joe Locke (quien da vida a Charlie) fue vinculado sentimentalmente a Sebastian Croft (quien interpreta a Ben Hope).

Ambos artistas afirmaron públicamente ser, solamente, grandes amigos. Una situación similar a la que sucedió con su compañero Kit Connor. De hecho, hasta la fecha, ambos protagonistas no han presentado públicamente a ninguna pareja sentimental. Por el contrario, el único miembro del elenco de Heartstopper que ha firmado estar felizmente enamorado es Bradley Riches (James McEwan en pantalla).

“Muy agradecido por este año en el que James de Heartstopper me ayudó a ser más yo mismo que nunca. ¡Finalmente me siento orgulloso de ser quien soy! Hice nuevas amistades increíbles, además de tener el apoyo constante de mis mejores amigos, mi familia y mi novio. Me siento muy agradecido, los amo a todos”, afirmó en su red social.

