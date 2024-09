Estos dos villanos de Batman aparecerán juntos en una nueva película escrita por un guionista de Marvel

Todavía no se ha estrenado la primera película que marcará el inicio del DC Universe que preparan James Gunn y Peter Safran, pero el cosmos de superhéroes de la marca no deja de expandirse. Al menos, en lo que viene siendo el anuncio de nuevos proyectos que no necesariamente responderán a una línea temporal común, tal y como sí sucede en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Ahora, los últimos en incorporarse a este futuro fílmico son dos villanos de Batman que en más de una ocasión le han puesto las cosas bastante complicadas tanto al Caballero Oscuro como a la Liga de la Justicia: Bane y Deathstroke.

No parece que estos dos antagonistas de Gotham puedan tener una adaptación realista al estilo de Joker de Joaquin Phoenix, por lo que la cinta recién podría pertenecer a todo ese conglomerado de nuevas películas que se iniciará con Superman: Legacy el próximo 11 de julio de 2025. Aunque resulta un futuro bastante prometedor, dada la habilidad de Gunn como creativo y cineasta, el planteamiento de este árbol narrativo de historias es un poco cajón desastre y puede liar a más de un no iniciado en el tema. Sobre todo, si todavía no existe un comunicado oficial que explique dónde se situará esta historia. Pues por un lado, tenemos el mundo que se inicia con el Clark Kent de David Corenswet, encorsetado en el Capítulo 1: Gods and monsters y por otro, el DC Elseworlds, donde se se engloban todas aquellas historias independientes que no tendrán un nexo común. Aquí sí entra el payaso criminal de Joaquin Phoenix y el Batman de Robert Pattinson, pero…¿dónde clasificamos esta historia con Bane y Deathstroke?

¿Quiénes son estos villanos de Batman?

Tanto Bane como Deathstroke son villanos de Batman «bastante recientes» en los cómics teniendo en cuenta que el héroe titular nació en 1939. Al primero lo conocimos en la década de los 90, siendo obra del escritor Chuck Dixon y el artista Graham Nolan. Bane se crió en una prisión de una isla ficticia del Caribe, con lo que desde bien pequeño tuvo que perfeccionar sus habilidades de lucha y absorber los conocimientos de todo tipo de criminales internacionales. Después, terminaría siendo objeto de un experimento con un suero de esteroides que lo volvió increíblemente fuerte, pero también adicto a dichos anabolizantes. A pesar de esa predominante musculatura, Bane es uno de los villanos de Batman más inteligentes a los que se ha enfrentado el justiciero. Por sí mismo, descubrió la identidad real del superhéroe y en el cómic ‘Knightfall’ consiguió vencerle y romperle brutalmente la espalda. En el cine es conocido por la gran interpretación de Tom Hardy en la última parte de la trilogía de Christopher Nolan, El Caballero Oscuro: la leyenda renace.

Deathstroke fue presentado por primera vez en 1980 para ser un villano de primer nivel contra los Jóvenes Titanes, pero este asesino implacable terminó siendo uno de los malos más populares de DC, rivalizando directamente con Batman y sus aliados. En la pequeña pantalla, pudimos verlo en la serie de acción real Titans, mientras que en el anterior mundo de DC de Zack Snyder tuvo una breve aparición con el actor Joe Manganiello asumiendo el papel. De hecho, iba a ser el villano de la película de Batman cancelada que iba a dirigir Ben Affleck.

El éxito de DC con sus villanos

A diferencia del mundo de antihéroes de Spider-Man creado por Sony Pictures, DC sí que ha conseguido en general buenos resultados con la adaptación de los antagonistas de sus viñetas. Desde el propio Joker, hasta las dos partes de El escuadrón suicida. El último de estos casos de éxito ha sido la actual serie de El Pingüino.

Según informa THR, la película que tendrá a Bane y a Deathstroke como protagonistas estará escrita por Matthew Orton, un guionista de Marvel que recientemente ha participado en el guion de Capitán América: Brave New World, y en la serie de Caballero Luna. Todavía no hay un director agenciado ni sabemos si esta, estará relacionada con la película Batman: the Brave and the Bold que preparan Gunn y Safran o si en cambio, la situamos en el anteriormente mencionado DC Elseworlds. Lo primero sería muy extraño teniendo en cuenta que la dupla ejecutiva tiene bastante organizada sus etapas fílmicas y sus contenidos. Ahora mismo, lo que más sentido tiene sería ubicarla como un nuevo spin-off relacionado en cierto sentido, con la futura The Batman 2. No obstante, recurrir al más común de los sentidos con una major como Warner Bros. Discovery no resulta garantía de nada.

Antes de poder ver a estos villanos de Batman, Joker: Folie à Deux se estrenará en los cines el próximo 4 de octubre.