Dakota Johnson va a estrenar la comedia romántica perfecta para este verano: ya ha conquistado a la crítica

El calendario de estrenos estival está a la vuelta de la esquina y en su programación, encontraremos algunas de las proyecciones más esperadas de este 2025. Como muestra de ello, simplemente debemos echar un vistazo a la cartelera de julio, cuyos fines de semana concentran tres de los blockbuster más relevantes del cine comercial actual; Jurassic Park: El renacer (2 de julio), Superman (11 de julio) y Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos (24 de julio). Sin embargo, es en el próximo mes de agosto donde encontramos la comedia romántica del verano que podría dar un sorpasso en la taquilla internacional. Hablamos cómo no de la nueva película de Celine Song, Materialistas. Una producción que ya ha sido alabada por la crítica norteamericana, recuperando cierto esplendor de un género que llevaba años en decadencia.

Materialistas es la segunda narración como directora de Song, dos años después de Vidas pasadas (2023), la ópera prima que le valió a la surcoreana la nominación al Oscar a la mejor película y al mejor guion original. Y es que aunque aquella historia íntima representaba un drama amoroso sobre el sino en medio de una gran ciudad, aquí la realizadora ha dado un salto casi mortal hacia una tipología de cine un tanto denostada. Pero según la respuesta de la prensa especializada, el riesgo no ha sido en vano. Con una mayoría de elogios a sus espaldas, Materialistas va a ser la comedia romántica del verano y ciertamente, no podíamos esperar menos de un proyecto que cuenta con Dakota Johnson, Pedro Pascal y Chris Evans en el elenco principal. Pero, ¿cuál es su planteamiento inicial y qué han dicho de ella los críticos tras su preestreno hace escasas horas?

La comedia romántica del verano

Ambientada en el Nueva York actual, pero con un tono que respira la atmósfera de las comedias románticas de los 90, la mayoría de las reseñas sobre Materialistas la han comparado con la obra de James L. Brooks (Mejor imposible). Eso sí, los fans del anterior trabajo de Song pueden estar tranquilos, pues a pesar de la apuesta por esa cierta ligereza humorística, la cinta no ha renunciado a la melancolía y a la honestidad emocional que definió Vidas pasadas.

Si repasamos la mayoría de comentarios emitidos sobre el filme, no existe ningún eslabón débil en este triángulo amoroso. Los tres están fantásticos encarnando a sus personajes, otorgándole a la producción la virtud de ser un largometraje de estrellas con profundidad.

Por el momento, Materialistas mantiene un 88% de críticas positivas en el portal de Rotten Tomatoes. Cifras un tanto alejadas del 95% de reseñas fantásticas que alcanzó su trabajo anterior, pero que tiene cierto sentido si partimos de la base de que existe un claro y evidente salto comercial y temático a un público mucho más amplio, el cual no tiene en tanta estima el alcance mainstream de la nueva propuesta.

La escueta sinopsis oficial de Materialistas dice lo siguiente: «Una joven y ambisioca casamentera neoyorquina (Johnson) se debate entre su pareja ideal (Pascal) y su imperfecto ex (Evans)». Más allá de su cegador trío de protagonistas, la película completa su entusiasta casting con Marin Ireland (El irlandés), Louisa Jacobson (La edad dorada), Dasha Nekrasova (Succession), Sawyer Spielberg (Los amos del aire), Zoe Winters (Jules) y Will Fitz (Daredevil: Born Again).

Entre los diferentes halagos que ha recibido la labor de Song, Kate Erbland de IndieWire lo describe como un «romance mordaz y encantador», mientras que desde Variety, Owen Gleiberman habla de un drama romántico, social, mordaz y serio», repleto de «observaciones reveladoras.

Un trío con una agenda ocupada

Johnson, Evans y Pascal representan tres figuras con una agenda repleta de producciones y próximos estrenos. Primero, la hija de Melanie Griffith tiene pendiente el estreno este año de Splitsville y en 2026, compartirá pantalla con Anne Hathaway y Josh Hartnett en Verity. A Evans, entre los varios rumores que lo sitúan a un hipotético regreso a Marvel con Vengadores: Doomsday, lo veremos en agosto también acompañando a Margaret Qualley y a Aubrey Plaza en la segunda película en solitario de Ethan Coen, Honey Don’t.

Por último, todo el mundo sabe que el rostro del chileno está hasta debajo de las piedras. Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, Eddington, The Mandalorian y Grogu, Vengadores: Doomsday. Tendremos Pascal para rato hasta al menos, el próximo año.

Materialistas llegará a los cines el 14 de agosto. ¿Podrá ser la comedia romántica definitiva del verano o se estrellará en la taquilla?