Éste es el actor que perdió el papel de Mr. Fantástico frente a Pedro Pascal: «Me hubiera encantado»

En el panorama audiovisual actual, mires donde mires, Pedro Pascal podría aparecer en cualquier momento. El actor chileno tiene el mayor grupo de fans del mundo. Fruto de haber interpretado a personajes memorables y de poseer, una inusitada amabilidad y cercanía con el público y la prensa. El agente Peña en Narcos (2015), Oberyn en Juego de Tronos (2011), Din Djarin en The Mandalorian (2019), Joel en The Last of Us (2023)…si es que el dos veces nominado al Emmy ha protagonizado hasta el anuncio más viral del año que Spike Jonze rodó hace algunos unos meses para Apple. Ahora, su siguiente paso es ser la nueva cara visible de Marvel, estrenándose el próximo verano como Mister fantástico en Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos. Un papel que Pascal le arrebato a otra querida estrella de la pequeña y gran pantalla: David Tennant.

El equipo de Kevin Feige comenzó a brillar con su UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) en el momento en que dieron con la tecla a través de su selección de casting. Partiendo sobre todo, de estrellas en plena comunión con el Hollywood más comercial. Como grandes cabezas visibles, ahí estaban figuras de la talla de Robert Downey Jr., Chris Evans o Scarlett Johansson, en combinación a perfiles que utilizarían sus personajes para dar el salto definitivo a convertirse en auténticas leyendas de la industria. Es el caso por ejemplo de Jeremy Renner, Chris Hemsworth o Tom Holland. Siguiendo con esta estrategia, el reboot de la familia superheroica creada por Jack Kirby y Stan Lee posee uno de los mejores elencos que se recuerdan, con Joseph Quinn en el rol de Johnny Storm (la Antorcha Humana), Vanessa Kirby encarnando a Sue Storm (la Mujer Invisible) y Ebon Moss-Bachrach endureciendo su piel al máximo para asumir el duro carácter de Ben Grimm (la Cosa). Pero sin duda, el gran reclamo no es otro que el del liderazgo de un Reed Richards (Mister Fantástico) que parecía destinado a Pascal en cuanto este se postuló para dar vida al superhéroe. Una decisión que ha entristecido a un Tennant, quien en su última entrevista ha explicado lo mucho que le apetecía ser el nuevo paladín de la casa de las ideas.

Tennant quería ser Mister Fantástico

Aunque existe un consenso generalizado sobre lo genial que luce Pedro Pascal como Mister Fantástico, el papel tenía jugosas alternativas interpretativas que también encandilaban a los fanáticos del género. De hecho, antes que él, en Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022) pudimos ver a una versión de Reed Richards con John Krasinski como intérprete. Sin embargo, el que parecía que iba a ser un firme candidato al personaje se desvaneció con el anuncio del reparto final de la cinta a principios del 2024.

Hace algunas horas, gracias a la Comic Con de MCM (Movie Comic Media), el que fuese la cara visible durante varios años en Doctor Who, ha revelado que participó en la prueba de casting para intentar conseguir el codiciado rol.

«En términos de superhéroes, no sé, tenía un poco en la mira a Reed Richards y desafortunadamente, parece que han ido en una dirección diferente. Aunque si tiene que ser alguien, estoy feliz de que sea Pedro Pascal, francamente», explicaba Tennant en la conferencia. Tras sus palabras de apoyo a Pascal, el británico todavía se mostró esperanzado de que algún día pudiese interpretar a Richards:

«Me hubiera encantado ser Reed Richards, me encantaría poder hacer todo eso (refiriéndose a la elasticidad del superhéroe). Así que seguiré con ello aunque ya no esté disponible, aunque creo que pasará un tiempo antes de que haya otra oportunidad, por desgracia».

Quizás y teniendo en cuenta que en las próximas películas se cerrarán los arcos de los multiversos, Tennant pueda aparecer a modo de cameo como Richards, al igual que ya lo hizo Krasinski. Al actor podremos verle próximamente en el capítulo final especial de la serie Good Omens.

Los Cuatro Fantásticos: fecha de estreno

Prácticamente quedan sólo dos meses para poder ver en cines el relanzamiento de la primera familia de Marvel. Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos llegará a los cines el próximo 25 de julio y se espera que sea un auténtico taquillazo, a pesar de la competencia brutal que tendrá con la proyección de Jurassic World: El renacer (2 de julio) y Superman (11 de julio).

Posteriormente, también está confirmada la participación de Pedro Pascal en Vengadores: Doomsday, programada para llegar a las salas el 18 de diciembre de 2026.